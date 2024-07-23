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Kaşıktan tane tane dökülen pilavın sırrı! Meğer şefler de bu yöntemi kullanıyormuş…

Pilav, Türk mutfağında en çok tercih edilen, hem tek başına tüketebilen hem de birçok yemeğin eşlikçisidir. Pirinç pilavı ülkemizin her bölgesinde, hem doyurucu hem de lezzetli olmasından dolayı mutlaka pişirilir. Diğer yemeklerde olduğu gibi elbette pirinç pilavının da bazı püf noktaları vardır. Bu püf noktalar sayesinde pirinç tanelerinin diri kalması ya da suyunun fazla gelmesi gibi sorunlarınız kalmayacak. İşte o mutfakta işinizi kolaylaştıracak püf noktalar…

Giriş Tarihi: 23.07.2024 09:45 Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 09:45
Kaşıktan tane tane dökülen pilavın sırrı! Meğer şefler de bu yöntemi kullanıyormuş…

Sofralarımızın vazgeçilmezi olan pilavın kıvamını tutturmak ne kadar zor görünse de aslında püf noktalarını bilen biri için oldukça kolaydır. Sizler de tane tane pirinçler ile mis kokulu bir pilav yapmak istiyorsanız bu püf noktalarını mutlaka denemelisiniz.

Kaşıktan tane tane dökülen pilavın sırrı! Meğer şefler de bu yöntemi kullanıyormuş…

PİRİNCİ BİR SÜRE ISLATIN

Pirinç, nişasta içeren bir bakliyat türüdür. Bu yüzden de pilavı pişirmeden öncesinde bir süre su içerisinde bekletilmesi önerilir.

Pirinçleri su içerisinde yaklaşık 30 dakika ile 1 saat aralığında bekletmeniz önerilir.

Kullanacağınız suyun ısısı ise ılık olmalıdır. Ayrıca suyun içerisine bir tutam tuz atabilirsiniz.

Kaşıktan tane tane dökülen pilavın sırrı! Meğer şefler de bu yöntemi kullanıyormuş…

Suda bekletilmiş pirinçler, suya nişastasını bırakır. Bu durum ise pilavın lapa lapa olmasınının önüne geçer.

Pirinçleri suda yeteri kadar beklettikten sonra güzel bir şekilde yıkamalısınız.

Kaşıktan tane tane dökülen pilavın sırrı! Meğer şefler de bu yöntemi kullanıyormuş…

TEREYAĞI İLE LEZZETLENDİREBİLİRSİNİZ

Pirinçleri kavurma işleminden önce tavada tereyağ eritirseniz pirinçleriniz çok daha iyi kavrulacaktır.

Kaşıktan tane tane dökülen pilavın sırrı! Meğer şefler de bu yöntemi kullanıyormuş…

Çok az miktarda içerisine zeytinyağı eklerseniz tereyağının düşük yanma derecesini de böylelikle ayarlamış olursunuz.

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