Kaşıktan tane tane dökülen pilavın sırrı! Meğer şefler de bu yöntemi kullanıyormuş…

Pilav, Türk mutfağında en çok tercih edilen, hem tek başına tüketebilen hem de birçok yemeğin eşlikçisidir. Pirinç pilavı ülkemizin her bölgesinde, hem doyurucu hem de lezzetli olmasından dolayı mutlaka pişirilir. Diğer yemeklerde olduğu gibi elbette pirinç pilavının da bazı püf noktaları vardır. Bu püf noktalar sayesinde pirinç tanelerinin diri kalması ya da suyunun fazla gelmesi gibi sorunlarınız kalmayacak. İşte o mutfakta işinizi kolaylaştıracak püf noktalar…