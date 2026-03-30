10 dakikada akışkan sufle nasıl yapılır? Bu tarifle ilk denemede tutturacaksınız

MALZEMELER

100 g bitter çikolata

50 g tereyağı

2 adet yumurta

2 yemek kaşığı toz şeker

1 yemek kaşığı un

1 tutam tuz

(İsteğe bağlı) 1 paket vanilin

YAPILIŞI

Çikolatayı ve tereyağını benmari usulü eritin.

Ayrı bir kapta yumurta ve şekeri köpük köpük olana kadar çırpın.

Erittiğiniz çikolatayı karışıma yavaş yavaş ekleyin ve karıştırın.

Un, tuz ve vanilini ekleyip homojen kıvam alana kadar karıştırın.

Karışımı yağlanmış sufle kaplarına paylaştırın.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında 8-10 dakika pişirin.

Kenarlar pişmiş, içi hafif akışkan kalmalı.