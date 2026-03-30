10 dakikada akışkan sufle nasıl yapılır? Bu tarifle ilk denemede tutturacaksınız

10 dakikada akışkan sufle nasıl yapılır? Bu tarifle ilk denemede tutturacaksınız

Tatlı krizleri aniden geldiğinde mutfakta uzun süre vakit geçirmek çoğu zaman zor olabilir. Ancak yalnızca birkaç malzeme ve kısa bir hazırlık süresiyle, dışı hafif kabuklu içi akışkan bir sufle yapmak sandığınızdan çok daha kolay. Üstelik bu pratik tarif sayesinde ilk denemenizde bile kıvamı tutturmanız mümkün. 10 dakikada hazırlayabileceğiniz bu akışkan sufle, hem hızlı hem de lezzetli bir tatlı alternatif

Giriş Tarihi: 30.03.2026 11:16
10 DAKİKADA AKIŞKAN SUFLE NASIL YAPILIR? BU TARİFLE İLK DENEMEDE TUTTURACAKSINIZ

MALZEMELER

100 g bitter çikolata

50 g tereyağı

2 adet yumurta

2 yemek kaşığı toz şeker

1 yemek kaşığı un

1 tutam tuz

(İsteğe bağlı) 1 paket vanilin

YAPILIŞI

Çikolatayı ve tereyağını benmari usulü eritin.

Ayrı bir kapta yumurta ve şekeri köpük köpük olana kadar çırpın.

Erittiğiniz çikolatayı karışıma yavaş yavaş ekleyin ve karıştırın.

Un, tuz ve vanilini ekleyip homojen kıvam alana kadar karıştırın.

Karışımı yağlanmış sufle kaplarına paylaştırın.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında 8-10 dakika pişirin.

Kenarlar pişmiş, içi hafif akışkan kalmalı.