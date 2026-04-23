  • Facebook
  • X
  • X
  • Instagram
  • TikTok
Haberler Laykla Haberleri Neler Oluyor? Haberleri

23 Nisan coşkusu mutfakta! Çocuklarla yapabileceğiniz en keyifli kurabiyeler

23 Nisan coşkusu bu kez mutfakta yaşanıyor! Çocuklarınızla birlikte hem eğlenceli vakit geçirip hem de sağlıklı atıştırmalıklar hazırlamaya ne dersiniz? Minik ellerin mutfağa girdiği bu özel günde, hem öğretici hem de lezzet dolu kurabiye tarifleriyle bayram sevincini sofralarınıza taşıyabilirsiniz. Üstelik bu tarifler, rafine şeker içermeden de ne kadar lezzetli olunabileceğini kanıtlıyor!

İDİL AÇIKALIN
İDİL AÇIKALIN
Giriş Tarihi: 23.04.2026 09:07
ABONE OL
23 NİSAN COŞKUSU MUTFAKTA! ÇOCUKLARLA YAPABİLECEĞİNİZ EN KEYİFLİ KURABİYELER

Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün çocuklarınızla beraber yapabileceğiniz kurabiyeler hazırladım. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım. Bu arada kurabiyeleri şekersiz diye lezzetsiz sanmayın. Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileğiyle.


BESLEYİCİ KURABİYE

MALZEMELER
1 adet yumurta sarısı
3 yemek kaşığı erimiş tereyağı
2 yemek kaşığı keçiboynuzu kreması
4 yemek kaşığı pekmez
4 yemek kaşığı bal
1.5 su bardağı yulaf unu
1 yemek kaşığı kakao
1 çay kaşığı karbonat
3-4 damla limon suyu
YAPILIŞI: Yumurta sarısı, keçiboynuzu kreması, pekmez, bal, tereyağı ve vanilyayı çırpın. Eleyerek unu, kakaoyu, karbonatı ve limon suyunu ekleyip karıştırın. Hamuru kaşık yardımıyla streç filme aktarıp sarın. Buzlukta 30 dakika bekletin. Kaşıkla hamurdan parçalar alıp, hafif ıslak elinizle top şekli verin. 180 derecede (altüst ayarda) 15 dakika pişirin.

MUZLU YULAFLI KURABİYE

MALZEMELER
1 su bardağı yulaf ezmesi
1 adet muz
1 adet yumurta akı
Yarım çay bardağı ceviz
Yarım çay bardağı kuru üzüm
4 adet hurma
1 adet kuru incir
1 çay kaşığı kabartma tozu
YAPILIŞI: Yumurtanın akını biraz çırpıp, kıvam almasını sağladıktan sonra içine bir adet orta boy muzu koyup ezin. Ardından yulaf ve diğer malzemeleri ekleyin. (Ceviz, kuru üzüm, hurma ve kuru incirin miktarını azaltıp çoğaltabilirsiniz.) Bütün malzemeyi karıştırıp, elinize yapışmadan şekil verebileceğiniz kıvama gelince, yağlı kağıt serilmiş tepsiye koyup, önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirin.

FINDIKLI FISTIKLI KURABİYE

MALZEMELER
1 çay bardağı çiğ fındık
1 çay bardağı yer fıstığı
1 yemek kaşığı ay çekirdeği içi
1 yemek kaşığı çekirdeksiz siyah kuru üzüm
1 tatlı kaşığı tarçın
1 su bardağı yulaf ezmesi
2 adet muz
1 yemek kaşığı yer fıstığı ezmesi
YAPILIŞI: Bir tavaya fıstık, fındık, yulaf ezmesi ve ay çekirdeği içini ekleyip 10 dakika boyunca ara ara karıştırarak, kavurun. Ardından üzüm ve tarçını ekleyerek ocağın altını kapatın. Geniş bir kapta muzları çatalla ezin. Üzerine kavrulan malzemeleri ve fıstık ezmesini ekleyerek, bir spatula yardımıyla karıştırın. Bir fırın tepsisine yağlı kağıt serin. Kurabiye harcından birer yemek kaşığı dolusu alın ve tepsiye koyun. Üzerlerini hafifçe bastırın. Önceden ısıtılmış 185 derecelik fırında pişirin.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör
SON DAKİKA