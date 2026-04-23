23 Nisan coşkusu mutfakta! Çocuklarla yapabileceğiniz en keyifli kurabiyeler

Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün çocuklarınızla beraber yapabileceğiniz kurabiyeler hazırladım. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım. Bu arada kurabiyeleri şekersiz diye lezzetsiz sanmayın. Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileğiyle.



BESLEYİCİ KURABİYE

MALZEMELER

1 adet yumurta sarısı

3 yemek kaşığı erimiş tereyağı

2 yemek kaşığı keçiboynuzu kreması

4 yemek kaşığı pekmez

4 yemek kaşığı bal

1.5 su bardağı yulaf unu

1 yemek kaşığı kakao

1 çay kaşığı karbonat

3-4 damla limon suyu

YAPILIŞI: Yumurta sarısı, keçiboynuzu kreması, pekmez, bal, tereyağı ve vanilyayı çırpın. Eleyerek unu, kakaoyu, karbonatı ve limon suyunu ekleyip karıştırın. Hamuru kaşık yardımıyla streç filme aktarıp sarın. Buzlukta 30 dakika bekletin. Kaşıkla hamurdan parçalar alıp, hafif ıslak elinizle top şekli verin. 180 derecede (altüst ayarda) 15 dakika pişirin.

MUZLU YULAFLI KURABİYE

MALZEMELER

1 su bardağı yulaf ezmesi

1 adet muz

1 adet yumurta akı

Yarım çay bardağı ceviz

Yarım çay bardağı kuru üzüm

4 adet hurma

1 adet kuru incir

1 çay kaşığı kabartma tozu

YAPILIŞI: Yumurtanın akını biraz çırpıp, kıvam almasını sağladıktan sonra içine bir adet orta boy muzu koyup ezin. Ardından yulaf ve diğer malzemeleri ekleyin. (Ceviz, kuru üzüm, hurma ve kuru incirin miktarını azaltıp çoğaltabilirsiniz.) Bütün malzemeyi karıştırıp, elinize yapışmadan şekil verebileceğiniz kıvama gelince, yağlı kağıt serilmiş tepsiye koyup, önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirin.

FINDIKLI FISTIKLI KURABİYE

MALZEMELER

1 çay bardağı çiğ fındık

1 çay bardağı yer fıstığı

1 yemek kaşığı ay çekirdeği içi

1 yemek kaşığı çekirdeksiz siyah kuru üzüm

1 tatlı kaşığı tarçın

1 su bardağı yulaf ezmesi

2 adet muz

1 yemek kaşığı yer fıstığı ezmesi

YAPILIŞI: Bir tavaya fıstık, fındık, yulaf ezmesi ve ay çekirdeği içini ekleyip 10 dakika boyunca ara ara karıştırarak, kavurun. Ardından üzüm ve tarçını ekleyerek ocağın altını kapatın. Geniş bir kapta muzları çatalla ezin. Üzerine kavrulan malzemeleri ve fıstık ezmesini ekleyerek, bir spatula yardımıyla karıştırın. Bir fırın tepsisine yağlı kağıt serin. Kurabiye harcından birer yemek kaşığı dolusu alın ve tepsiye koyun. Üzerlerini hafifçe bastırın. Önceden ısıtılmış 185 derecelik fırında pişirin.