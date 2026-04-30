Ağızda dağılan tam ölçülü un kurabiyesi tarifi

MALZEMELER:
250 gram tereyağı veya margarin (oda sıcaklığında)
1 çay bardağı sıvı yağ
1 su bardağı pudra şekeri
1 paket vanilin
4 su bardağı un (kontrollü ekleyin)
3 yemek kaşığı nişasta
Üzeri için:
Pudra şekeri
YAPILIŞI:
Oda sıcaklığındaki tereyağı, sıvı yağ ve pudra şekerini geniş bir kapta iyice karıştırın.
Vanilin ve nişastayı ekleyin.
Unu azar azar ilave ederek yumuşak kıvamlı, ele yapışmayan bir hamur yoğurun.
Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın veya klasik un kurabiyesi şekli verin.
Yağlı kağıt serili tepsiye dizin.
Önceden ısıtılmış 160 derece fırında üzeri beyaz kalacak şekilde yaklaşık 15-20 dakika pişirin.
Soğuduktan sonra üzerine bol pudra şekeri serpin.
PÜF NOKTASI:
Kurabiyelerin üzerinin kızarmamasına dikkat edin. Beyaz kaldığında tam kıvamında olur ve ağızda dağılır.