  • Facebook
  • X
  • X
  • Instagram
  • TikTok
Ağızda dağılan tam ölçülü un kurabiyesi tarifi

Ağızda dağılan tam ölçülü un kurabiyesi tarifi

Ağızda dağılan dokusu, mis gibi tereyağı kokusu ve pastane lezzetini aratmayan kıvamıyla un kurabiyesi, çay saatlerinin vazgeçilmez tariflerinden biri olmaya devam ediyor. Az malzemeyle kolayca hazırlanan bu klasik lezzet, tam ölçülü tarifiyle evde herkesin favorisi olacak.

Giriş Tarihi: 30.04.2026 08:48
ABONE OL
MALZEMELER:

250 gram tereyağı veya margarin (oda sıcaklığında)

1 çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı pudra şekeri

1 paket vanilin

4 su bardağı un (kontrollü ekleyin)

3 yemek kaşığı nişasta

Üzeri için:

Pudra şekeri

YAPILIŞI:

Oda sıcaklığındaki tereyağı, sıvı yağ ve pudra şekerini geniş bir kapta iyice karıştırın.

Vanilin ve nişastayı ekleyin.

Unu azar azar ilave ederek yumuşak kıvamlı, ele yapışmayan bir hamur yoğurun.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın veya klasik un kurabiyesi şekli verin.

Yağlı kağıt serili tepsiye dizin.

Önceden ısıtılmış 160 derece fırında üzeri beyaz kalacak şekilde yaklaşık 15-20 dakika pişirin.

Soğuduktan sonra üzerine bol pudra şekeri serpin.

PÜF NOKTASI:

Kurabiyelerin üzerinin kızarmamasına dikkat edin. Beyaz kaldığında tam kıvamında olur ve ağızda dağılır.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör
SON DAKİKA