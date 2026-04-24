Ağrısız ve sancısız olması sizi yanıltmasın! Sinsi sinsi ilerliyor: Özellikle 40 yaş üstü dikkat!

Hem kadınlarda hem de erkeklerde görülebilen mesane kanseri, erken teşhis edilmediğinde yaşamı tehdit eden ciddi bir sağlık sorununa dönüşüyor. Özellikle sigara tüketiminin riski katlayarak artırdığı bu hastalık, vücudun verdiği ilk sinyallerin doğru okunmasıyla tamamen tedavi edilebiliyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Altay, mesane tümörlerinin teşhis süreci, belirtileri ve tedavi yöntemleri hakkında hayati bilgiler paylaştı.

Giriş Tarihi: 24.04.2026 11:05

Özellikle 40 yaş üstü bireylerde ve sigara kullananlarda sıkça görülen mesane kanseri, idrarda sinsi bir şekilde ortaya çıkan kanamalarla kendini belli ediyor. Erken belirtileri fark edilen mesane kanseri, tedavi şansını önemli ölçüde artırıyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Altay, mesane tümörlerinin teşhis ve tedavisinde ultrasonografi ve sistoskopinin önemine dikkat çekiyor, idrardaki en ufak kanamanın bile ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi. "Sigara içenlerde mesane kanseri riskini artıyor. Ancak sigara içmeyenlerde de görülebiliyor. Özellikle 40 yaş üzeri kişilerde daha sık rastlıyoruz" dedi.

İDRARDA KAN, EN ÖNEMLİ BELİRTİ Mesane kanserinin tipik belirtisinin idrarda kan olduğunu söyleyen Prof. Dr. Altay, "Ağrısız ve sancısız, gözle görülür idrar kanaması özellikle pıhtılarla birlikte mesane kanserinin ilk ve en önemli işareti. Bu durumda en kısa sürede bir üroloji uzmanına başvurmak şart. İlk adım genellikle ultrasonografi ile mesanenin değerlendirilmesidir. MR veya tomografi ile desteklenebilir. Ancak en değerli yöntem sistoskopidir. Işıklı bir kamerayla idrar yolundan mesanenin tamamını inceleyebiliyoruz; milimetrik tümörleri bile tespit edebiliyoruz" dedi.