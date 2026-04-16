Annelerden erkek çocuklara geçiyor! Ömür boyu süren o sinsi hastalık: "Kolay morarmaları sakın hafife almayın..."

Her yıl 17 Nisan'ın "Dünya Hemofili Günü" olarak kabul edildiğini hatırlatan Uzm. Dr. Abdullah Katgı, bu özel gün kapsamında hastalığın tanıtılması, farkındalık oluşturulması ve hastaların yaşadığı sorunlara dikkat çekmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlendiğini ifade etti.





UZUN SÜREN KANAMALAR EN ÖNEMLİ BELİRTİ

Hastalığın belirtilerine değinen Katgı, "Hemofili hastalarında kolay morarma, eklem içi ve kas içi kanamalar sık görülür. Ayrıca ameliyat, diş çekimi veya sünnet gibi durumlarda beklenenden uzun süren kanamalar hastalığın en önemli işaretlerindendir" dedi.

Hemofilinin iki ana tipi bulunduğunu ifade eden Katgı, "Faktör 8 eksikliğine bağlı olan Hemofili A, Faktör 9 eksikliğine bağlı olan ise Hemofili B olarak adlandırılır. Tanı ise pıhtılaşma testleri ile konulmaktadır" diye konuştu.