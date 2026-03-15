MALZEMELER

Hamuru için:

3 su bardağı un

1 adet yumurta

1 su bardağı süt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 yemek kaşığı sirke

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kabartma tozu

Açmak için:

1 su bardağı nişasta (buğday veya mısır)

İçi için:

2 su bardağı ince çekilmiş ceviz veya antep fıstığı

Üzeri için:

200 gram tereyağı (eritilmiş)

Şerbeti için:

3 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

4-5 damla limon suyu

YAPILIŞI

Şeker ve suyu tencereye alın.

Kaynamaya başladıktan sonra yaklaşık 10 dakika kaynatın.

Limon suyunu ekleyip 2 dakika daha kaynatın.

Ocaktan alıp soğumaya bırakın.

Unu yoğurma kabına alın.

Yumurta, süt, sıvı yağ, sirke, tuz ve kabartma tozunu ekleyin.

Yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur yoğurun.

Hamuru 30 dakika dinlendirin.

Dinlenen hamuru 20-25 bezeye ayırın.

Bezeleri nişasta yardımıyla ince yufkalar halinde açın.

Tepsiyi yağlayın.

Açtığınız yufkaların yarısını tepsiye üst üste dizin (her katı hafif yağlayın).

Ortasına ceviz veya fıstık serpin.

Kalan yufkaları da aynı şekilde dizin.

Baklavayı istediğiniz şekilde dilimleyin.

Üzerine eritilmiş tereyağını gezdirin.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında yaklaşık 35-40 dakika kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkan sıcak baklavanın üzerine soğuk şerbeti dökün.

En az 2-3 saat dinlendirin. Afiyet olsun!

Bayram Sofralarının Yıldızı: Evde Baklava Yapmanın Püf Noktaları Yufkaları ne kadar ince açarsanız baklava o kadar çıtır olur.