Bayram sofralarının yıldızı: Evde baklava yapmanın püf noktaları

Bayram sofralarının yıldızı: Evde baklava yapmanın püf noktaları

Bayram sofralarının vazgeçilmez tatlılarından biri olan Baklava, incecik açılan hamuru ve şerbetiyle Türk mutfağının en sevilen lezzetleri arasında yer alıyor. Usta işi gibi görünen bu geleneksel tatlı, doğru teknikler ve birkaç önemli püf noktasıyla evde de kolayca hazırlanabiliyor. Hamurun kıvamından yufkaların inceliğine, şerbetin sıcaklık dengesinden pişirme süresine kadar dikkat edilmesi gereken detaylar ise baklavanın lezzetini doğrudan etkiliyor. İşte evde çıtır çıtır baklava yapmak isteyenler için bilinmesi gereken püf noktaları...

Giriş Tarihi: 15.03.2026 09:22
BAYRAM SOFRALARININ YILDIZI: EVDE BAKLAVA YAPMANIN PÜF NOKTALARI

MALZEMELER

Hamuru için:

3 su bardağı un

1 adet yumurta

1 su bardağı süt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 yemek kaşığı sirke

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kabartma tozu

Açmak için:

1 su bardağı nişasta (buğday veya mısır)

İçi için:

2 su bardağı ince çekilmiş ceviz veya antep fıstığı

Üzeri için:

200 gram tereyağı (eritilmiş)

Şerbeti için:

3 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

4-5 damla limon suyu

YAPILIŞI

Şeker ve suyu tencereye alın.

Kaynamaya başladıktan sonra yaklaşık 10 dakika kaynatın.

Limon suyunu ekleyip 2 dakika daha kaynatın.

Ocaktan alıp soğumaya bırakın.

Unu yoğurma kabına alın.

Yumurta, süt, sıvı yağ, sirke, tuz ve kabartma tozunu ekleyin.

Yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur yoğurun.

Hamuru 30 dakika dinlendirin.

Dinlenen hamuru 20-25 bezeye ayırın.

Bezeleri nişasta yardımıyla ince yufkalar halinde açın.

Tepsiyi yağlayın.

Açtığınız yufkaların yarısını tepsiye üst üste dizin (her katı hafif yağlayın).

Ortasına ceviz veya fıstık serpin.

Kalan yufkaları da aynı şekilde dizin.

Baklavayı istediğiniz şekilde dilimleyin.

Üzerine eritilmiş tereyağını gezdirin.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında yaklaşık 35-40 dakika kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkan sıcak baklavanın üzerine soğuk şerbeti dökün.

En az 2-3 saat dinlendirin. Afiyet olsun!

Bayram Sofralarının Yıldızı: Evde Baklava Yapmanın Püf Noktaları Yufkaları ne kadar ince açarsanız baklava o kadar çıtır olur.