Beyninizi genç tutan 11 süper besin! Bilim insanları açıkladı

Ulusal Ruh Sağlığı Enstitüsü'nde kıdemli araştırmacı olan Dr. Philip Gold ise, "Olumlu çevresel faktörler arasında egzersiz, eğitim seviyesi ve yaşam boyu zihinsel aktivite yer alır" dedi. Gold "Yeterli uyku önemlidir çünkü beyin kendini büyük ölçüde uyku sırasında onarır" diye ekledi. Sağlıksız beslenme hem vücut hem de beyin üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir. Osborn, "Kötü bir diyet, bağırsak mikrobiyotasını olumsuz etkileyerek inflamasyona yol açabilir ve bu da beyni etkileyebilir. Obez bireyler Alzheimer demansı geliştirme açısından ciddi risk altındadır" diye konuştu.

■ BROKOLİ: Brokoli, sulforafan gibi bileşikler içeren turpgillerden bir sebzedir. Bu bileşikler inflamasyonu azaltır.

■ AVOKADO: Sağlıklı tekli doymamış yağlar içerir. Bu yağlar damar hastalıklarını azaltır ve basit karbonhidratların ya da doymuş yağların olumsuz etkileri olmadan beyne kaliteli enerji sağlar.

■ YABAN MERSİNİ: Flavonoid içerir ve bu maddeler beyni koruyarak sinir esnekliğini ve beyin kan akışını artırır.

■ YUMURTA: Yumurta sarısı, kolin açısından zengindir. Kolin, hafıza için önemli bir nörotransmitter olan asetilkolinin üretiminde rol oynar.

■ YAĞLI BALIKLAR: Somon, sardalya ve uskumru gibi yağlı balıklar omega-3 yağ asitleri bakımından zengindir. Bu yağlar hafızayı güçlendirir, ruh halini düzenler ve bilişsel gerilemeyi azaltabilir. Yeşil yapraklı sebzeler: Ispanak ve lahana gibi sebzeler inflamasyonu azaltır ve bilişsel performansı artırır. İçerdikleri magnezyum, stresi azaltmaya ve kan basıncını dengelemeye yardımcı olur.

■ TON BALIĞI: Ton balığı, dopamin ve norepinefrin üretimi için gerekli olan tirozin amino asidini içerir.