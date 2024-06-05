Böylesini görmediniz! 53 milyondan fazla izlendi: "Görenleri dehşete düşüren o balık..."

Singapur'da sığ sularda kuma yüzü yukarı bakacak şekilde gömülmüş, ağzı açık ve gökyüzüne doğru bakarken görüntülenen bir balık, görenleri adeta şoke etti.

Dennis Chan isimli bir kullanıcının paylaştığı görüntüler, 53 milyondan fazla görüntüleme ve 1,2 milyondan fazla beğeni aldı.

Chan, What'sTheJam'e yaptığı açıklamada; "Alışılmadık ve büyüleyici bir görüntü olan bu tuhaf balıklar, yalnızca kafaları açıkta kendilerini kuma gömüyorlar ve hiçbir şeyden haberi olmayan avlarını beklerken yıldızlara bakıyor gibi görünüyorlar" diyerek

"Taş balıklarına ve akrep balıklarına benziyorlar, aynı zamanda acı verici sokmalara neden olabilecek zehirli dikenlere sahip olabilirler" diyen Chan, az bilinen bu balık hakkında önemli bilgiler verdi.