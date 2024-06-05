Böylesini görmediniz! 53 milyondan fazla izlendi: "Görenleri dehşete düşüren o balık..."

Singapur'da sığ sularda kuma yüzü yukarı bakacak şekilde gömülmüş, ağzı açık ve gökyüzüne doğru bakarken görüntülenen bir balık, görenleri adeta şoke etti.
Dennis Chan isimli bir kullanıcının paylaştığı görüntüler, 53 milyondan fazla görüntüleme ve 1,2 milyondan fazla beğeni aldı.
Chan, What'sTheJam'e yaptığı açıklamada; "Alışılmadık ve büyüleyici bir görüntü olan bu tuhaf balıklar, yalnızca kafaları açıkta kendilerini kuma gömüyorlar ve hiçbir şeyden haberi olmayan avlarını beklerken yıldızlara bakıyor gibi görünüyorlar" diyerek
"Taş balıklarına ve akrep balıklarına benziyorlar, aynı zamanda acı verici sokmalara neden olabilecek zehirli dikenlere sahip olabilirler" diyen Chan, az bilinen bu balık hakkında önemli bilgiler verdi.
Chan, balığı farklı açılardan kayda aldı ve her birinde gökyüzüne doğru bakan bu canlı, suyu yutmaya başlayıp kendini kumun derinliklerine yeniden gömdü.
FishBase'e göre Atlantik, Hint ve Pasifik okyanuslarında 50'den fazla türü bulunuyor ve bir türü olan Astroscopus'un elektrik üreten organları var. Bu tuhaf balıklar bazen Singapur'un kuzey kıyılarında görülüyor ve genellikle sadece gözleri dışarı fırlayacak şekilde kendilerini kuma gömüyorlar.
Videoyu gören insanlar Chan'in "oldukça dehşet verici" buluşu karşısında dehşete kapıldı ve rahatsız oldu.