Bu sırla yapılan yaprak sarma dağılmıyor! İşte püf noktası

MALZEMELER
500 gr salamura asma yaprağı
1 su bardağı pirinç
2 adet kuru soğan
Yarım çay bardağı zeytinyağı
1 yemek kaşığı domates salçası
Yarım çay bardağı nar ekşisi
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı yenibahar
Yarım çay kaşığı tarçın (isteğe bağlı)
Yarım demet maydanoz
1 tatlı kaşığı toz şeker
1 su bardağı sıcak su
YAPILIŞI
Yaprakları sıcak suda birkaç dakika bekletip tuzunu alın, süzün.
Soğanları ince ince doğrayıp zeytinyağında kavurun.
Pirinci ekleyip birkaç dakika kavurun.
Salça, baharatlar, şeker ve nar ekşisini ekleyin.
Sıcak suyu ekleyip pirinçler hafif yumuşayana kadar pişirin.
İnce kıyılmış maydanozu ekleyip karıştırın ve harcı soğumaya bırakın.
Yaprakların içine harç koyup ince ince sarın.
Tencereye dizip üzerine biraz zeytinyağı gezdirin ve su ekleyin.
Kısık ateşte yaklaşık 30-35 dakika pişirin.
Püf Noktası
Sarmaların dağılmaması için üzerine tabak kapatabilirsiniz.
Bir gece dinlenirse lezzeti çok daha güzel olur.