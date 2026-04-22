Bu tarifler sofrayı şölene çeviriyor! Bir tabak yetmeyecek

Kat kat açılan hamur, bol cevizli lezzetler ve damakta iz bırakan bir klasik… Bu tarifler sofranıza hem bereket hem de unutulmaz bir tat katacak.

KATLAMA

MALZEMELER

5 su bardağı un

1 yemek kaşığı tuz

Su

1.5 çay bardağı sıvı yağ

2 yemek kaşığı tereyağı

YAPILIŞI: Unu derin bir kaba alın, ortasını açıp tuzu ekleyin, ardından yavaş yavaş su koyun. Kulak memesinden biraz sert bir hamur elde edin. 15 dakika kadar hamuru dinlenmeye alın. Bu arada sıvı yağ ve tereyağını ısıtın ama yağı yakmayın. Hamurdan irice bezeler koparıp kenara alın ve açmaya başlayın. Biraz kalın açın, inceltmeyin. Açtığınız hamura yağı bol miktarda sürün, sonra iki yandan eşit şekilde ikiye katlayın, yine yağ sürün. Hamuru katlayın, tekrar yine yağ sürün. İç tarafının her yeri yağlanmış olsun. Kenara koyun. Bütün bezelerinizde aynı işlemi uygulayın. 30 dakika beklesinler ki yağla hamur özdeşleşsin. Daha sonra yuvarlak yuvarlak açın, ister yağsız tavada isterseniz sacta pişirin.

ISLAMA

MALZEMELER

1 kilo hazır ıslamalık yufka

1 bütün tavuk

Ceviz

Tereyağı

Tuz

YAPILIŞI: Hazır ıslamalık yufkayı kare kare olacak şekilde kesiyoruz. Kestiğimiz yufkayı borcama dik dik diziyoruz. Hiç boş yer kalmayacak. Diğer yanda bütün tavuk haşlanır. Dizdiğimiz ıslamanın üstüne bol miktarda ceviz koyuyoruz. Tereyağını eritip üstüne döküyoruz. Haşlanan tavuğu da parçalayarak üstüne koyuyoruz. Suyunu bol miktarda koyuyoruz suyunu çekerse sürekli ilave ediyoruz.

SİNOP MANTISI

MALZEMELER

1 adet yumurta

Yeteri kadar un

Tuz

İÇİ İÇİN:

Kıyma

Maydanoz

Kuru soğan

Karabiber

Tuz

ÜZERİ İÇİN:

Tereyağı

Pul biber

Biber salçası

Dövülmüş ceviz

YAPILIŞI: Unu bir kaba alın ve içine bir yumurta kırın. Tuz ilave edip su ile yoğurun. Hamur kulak memesinden sert olduğunda yoğurmayı bırakın ve bezelere ayırın. Diğer taraftan kıymaya kuru soğan rendeleyin ve maydanoz doğrayın. Tuzu, karabiberi ve pul biberi ekleyerek karıştırın. Ayırdığınız bezeleri oklava yardımı ile 1 cm. inceliğinde açın. Hamurları kare şeklinde kesip kıymalı karışımı içlerine doldurun ve üçgen şeklinde katlayarak uçlarını iyice kapatın. Tencerede suyu kaynatın. Kaynayan suyun içerisine bir miktar tuz ilave edin ve mantıları bu suda haşlayın. Haşlayıp süzdüğünüz mantıları tepsiye alın. Bir tavada tereyağını eritin. İçine biber salçası ve pul biberi yakın ve mantının üzerinde gezdirin. Bol ceviz eşliğinde servis edin.