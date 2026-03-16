Çıtır çıtır dağılıyor: Ev yapımı tahinli kuru baklava tarifi

MALZEMELER
20 adet baklavalık yufka
1 su bardağı tahin
1 su bardağı dövülmüş ceviz içi
150 gram tereyağı (eritilmiş)
3 yemek kaşığı toz şeker
1 çay bardağı sıvı yağ
Üzeri için:
Pudra şekeri (isteğe bağlı)
YAPILIŞI
Tereyağını eritip sıvı yağ ile karıştırın.
Fırın tepsisini yağlayın ve ilk baklava yufkasını serin. Üzerine yağ karışımından sürün.
Aynı işlemi 4–5 kat yufka olacak şekilde tekrarlayın.
Üzerine tahini gezdirin ve dövülmüş ceviz ile toz şekeri serpin.
Kalan yufkaları da her katını yağlayarak üst üste yerleştirin.
Baklavayı kare veya baklava dilimi şeklinde kesin.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30–35 dakika üzeri kızarana kadar pişirin.
Fırından çıktıktan sonra tamamen soğumaya bırakın.
Servis ederken üzerine pudra şekeri serpebilir veya sade şekilde sunabilirsiniz. Afiyet olsun!