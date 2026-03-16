Çıtır çıtır dağılıyor: Ev yapımı tahinli kuru baklava tarifi

Son dönemde özellikle bayram ve özel gün sofralarında sıkça tercih edilen tahinli kuru baklava, klasik baklavaya göre daha hafif ve çıtır bir alternatif olarak öne çıkıyor. Şerbeti daha az olan ya da tamamen kuru şekilde hazırlanan bu tarifte tahinin yoğun aroması, ince baklava yufkalarıyla birleşerek nefis bir lezzet ortaya çıkarıyor. Çay saatlerinde de rahatlıkla servis edilebilen tahinli çıtır kuru baklava, pratik hazırlanışıyla evde tatlı yapmak isteyenler için oldukça ideal.

Giriş Tarihi: 16.03.2026 09:56
MALZEMELER

20 adet baklavalık yufka

1 su bardağı tahin

1 su bardağı dövülmüş ceviz içi

150 gram tereyağı (eritilmiş)

3 yemek kaşığı toz şeker

1 çay bardağı sıvı yağ

Üzeri için:

Pudra şekeri (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

Tereyağını eritip sıvı yağ ile karıştırın.

Fırın tepsisini yağlayın ve ilk baklava yufkasını serin. Üzerine yağ karışımından sürün.

Aynı işlemi 4–5 kat yufka olacak şekilde tekrarlayın.

Üzerine tahini gezdirin ve dövülmüş ceviz ile toz şekeri serpin.

Kalan yufkaları da her katını yağlayarak üst üste yerleştirin.

Baklavayı kare veya baklava dilimi şeklinde kesin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30–35 dakika üzeri kızarana kadar pişirin.

Fırından çıktıktan sonra tamamen soğumaya bırakın.

Servis ederken üzerine pudra şekeri serpebilir veya sade şekilde sunabilirsiniz. Afiyet olsun!