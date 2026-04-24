Çocuğunuzun yeteneği aile sofrasında şekilleniyor! Uzmanı açıkladı: "Haftada en az 5 gün..."





AİLE BAĞLARI SAĞLAMSA BAĞIMLILIK RİSKİ O KADAR AZDIR

Ailelerin çocukları bağımlılıktan uzak tutmak için yapacağı en önemli şeyin onlarla sağlam, güvenli ve sağlıklı sınırları olan ilişkiler kurmak olduğunu belirten Prof. Dr. Güzel, şunları söyledi: "Çocuğun problemlerini paylaştığı, onların desteğini hissettiği aile yapısı çok önemli. Çocuğun, nasıl bir ev ortamında, nasıl ebeveynlerle büyüdüğünün, hayatı üzerinde çok önemli etkileri vardır. Ebeveynler, çocuğun dünyaya gözlerini ilk açtığında gördüğü kişilerdir. Bağımlılık gibi önemli bir sorunda da ailenin ve ebeveynlerin tutum ve davranışlarının önemli etkileri var."