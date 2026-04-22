Çocuklarda “tekno boyun” vakaları artışta! Bu hata 30 kilo yük bindiriyor



DÜZTABANLIK ARTIYOR

Prof. Dr. Barut, teknolojik cihazların yoğun kullanımının çocuklarda 'Tekno boyun' olarak tanımlanan boyun hastalığını ciddi şekilde artırdığının altını çizerek, şunları söyledi: "Bunun sonucu olarak çocuklar omuzlarında 30 kilo yük ile dolaşıyor. Dik durması gereken çocuklarda boyun fıtığı var. Buna boyun ağrısı da ekleniyor. Eklemlerinde ağrı var ve çoğu düztaban."

ÇOCUKLARA FİZİKSEL AKTİVİTE REÇETESİ

Düz tabanlığın nedeninin de çocukların hareket edip, oyun oynamamaları ve zıplamamaları olduğunu belirten Prof. Dr. Barut, "Amerikan Pediatri Akademisi çocukların her gün 60 dakika fiziksel aktivite yapmalarını öneriyor. Ekrana bakmaktan çocuklar, oyun oynamıyor. Hareket etmiyor, zıplamıyor. Hatta yürümüyorlar bile. Bu nedenle eklem ağrıları çok olan çocuk hastalarımız var. Onlara, 'Spor yapıyor musun, zıplıyor musun?' diyorum. Yok hiç hareket etmiyorlar. Onlara tedavi için fizik tedavi ve fiziksel aktivite reçete ediyoruz. Romatizmal hastalıkların sayısı artıyor" dedi.

ONLARI NASIL KORUYACAĞIZ?

Prof. Dr. Barut, çocuklarımızı eklem hastalıklarından korumak için neler yapmamız gerektiğini ise şöyle sıraladı:

■ Telefon ve tablet kullanım süresini azaltın.

■ Cihazları göz hizasında tutun.

■ Cihaz kullanırken en az 30 dakikada bir kısa molalar verin.

■ Boyun kaslarını güçlendiren germe ve gevşeme egzersizleri yapın.

■ Boyun ve başın öne eğik pozisyonda kalmaması için ergonomik düzenlemeler yapın.

■ Aileler, mutlaka çocuklarının teknoloji kullanımlarını denetlemeli ve süreyi sınırlamalı.

■ Okullarda da öğretmenler, öğrencilere doğru oturma ve cihaz kullanma alışkanlıklarını kazandırmalı.