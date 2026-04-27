Dışı hafif kıtır, içi akışkan! Tam kıvamında brownie tarifi

Dışı hafif kıtır, içi akışkan! Tam kıvamında brownie tarifi

Yoğun çikolata aroması, dışı hafif kıtır dokusu ve içi yumuşacık kıvamıyla brownie, tatlı severlerin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu tarif sayesinde çay saatlerinden özel davetlere kadar her ana enfes bir dokunuş katabilirsiniz. Üstelik pratik yapımıyla kısa sürede hazırlanan brownie, ilk lokmada herkesi kendine hayran bırakacak.

Giriş Tarihi: 27.04.2026 10:19
DIŞI HAFİF KITIR, İÇİ AKIŞKAN! TAM KIVAMINDA BROWNİE TARİFİ

MALZEMELER:

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

150 gram tereyağı

200 gram bitter çikolata

1 su bardağı un

3 yemek kaşığı kakao

1 paket vanilin

Bir tutam tuz

İsteğe bağlı: ceviz veya fındık

HAZIRLANIŞI:

Tereyağı ve bitter çikolatayı benmari usulü eritip ılımaya bırakın.

Yumurtaları ve şekeri köpük köpük olana kadar çırpın.

Ilıyan çikolatalı karışımı ekleyip karıştırın.

Un, kakao, vanilin ve tuzu eleyerek karışıma ekleyin.

İsterseniz ceviz veya fındık ilave edin.

Yağlı kağıt serili kare borcama dökün.

Önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 25 dakika pişirin.

İçinin hafif nemli kalması brownie'nin ideal kıvamıdır.

Püf Noktası:
Fazla pişirmeyin; brownie'nin içi hafif ıslak kalmalı.

Servis Önerisi:
Üzerine pudra şekeri serpebilir veya vanilyalı dondurma ile sunabilirsiniz.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör
