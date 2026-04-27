Dışı hafif kıtır, içi akışkan! Tam kıvamında brownie tarifi

MALZEMELER:
3 adet yumurta
1 su bardağı toz şeker
150 gram tereyağı
200 gram bitter çikolata
1 su bardağı un
3 yemek kaşığı kakao
1 paket vanilin
Bir tutam tuz
İsteğe bağlı: ceviz veya fındık
HAZIRLANIŞI:
Tereyağı ve bitter çikolatayı benmari usulü eritip ılımaya bırakın.
Yumurtaları ve şekeri köpük köpük olana kadar çırpın.
Ilıyan çikolatalı karışımı ekleyip karıştırın.
Un, kakao, vanilin ve tuzu eleyerek karışıma ekleyin.
İsterseniz ceviz veya fındık ilave edin.
Yağlı kağıt serili kare borcama dökün.
Önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 25 dakika pişirin.
İçinin hafif nemli kalması brownie'nin ideal kıvamıdır.
Püf Noktası:
Fazla pişirmeyin; brownie'nin içi hafif ıslak kalmalı.
Servis Önerisi:
Üzerine pudra şekeri serpebilir veya vanilyalı dondurma ile sunabilirsiniz.