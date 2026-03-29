Dünyada eşi yok! Dillere destan Türk kahvaltısı

Toplumumuzda kahvaltının yeri çok önemlidir. Zengin mutfağımız sayesinde kahvaltı kültürü şehirden şehre bile değişebilir. Ege ve Akdeniz'de reçeller kahvaltının vazgeçilmezi olurken Karadeniz'de mıhlama ve mısır ekmeği sofradan eksik olmaz. Durum böyle olunca mutfak ve lezzet konusunda dünyanın amiral gemilerinden biri olan ülkemizin sınırları dışarısına çıktığımızda beklediğimizi bulamayabiliriz.

SÜT ÜRÜNLERİ ÖNEMLİ Türklerin kökeni Orta Asya'ya dayanır. Orta Asya'da at yetiştiriciliği yaygındı ve bu atlar süt verirdi. Bu nedenle süt ve süt ürünleri, Orta Asya Türkleri için önemli bir besindi. Kahvaltı genellikle süt, yoğurt, tereyağı, peynir ve ekmeğin bir araya getirilmesiyle oluşturulurdu. Genellikle günün ilk öğünü olan kahvaltı, içerdiği çeşitler bakımından kültürler arasında farklılık gösterir. Türk mutfağında kahvaltı kültürü, başlı başına bir öğündür. Oldukça da önem verilen ve günün en doyurucu öğündür. Hem tuzlu hem de tatlı yiyecekler kahvaltıda tüketilir.

TÜRK KAHVESİ KEYFİ

'Kahvaltı' kelimesinin kökeni 'kahve altı' anlamındadır. Dolayısıyla 'kahveden önce' anlamını taşır. Türk kültüründe sabah kahvesi, dostça bir an demektir. Sabahları birlikte Türk kahvesi içmek ve sohbet etmek Türklerde bir gelenektir. Günde üç öğün yemek yemek, modernleşme ve endüstriyel sürecin neden olduğu yeni bir alışkanlıktır. Türk kahvaltıları sucuklu yumurta, omlet, haşlanmış yumurta gibi sıcak gıdalar ile başlar. Sona doğru yaklaştıkça reçeller, bal-kaymak, tahin-pekmez gibi tatlı çeşitleri tüketilir. Fakat dünyanın geri kalanında durum pek de böyle değil. Birçok ülke kahvaltıda tatlı ağırlıklı beslenilir. Örneğin Belçika ve Fransa'da kahvaltıda en çok kruvasan gibi yiyecekler reçellerle beraber tüketilir. Amerika'da ise kahvaltı tamamen tatlı tüketimi üzerine kuruludur. Salam, sosis gibi et ürünleri çoğu ülkede kahvaltıda tüketilmez. Aynı şekilde zeytin, domates, salatalık gibi sebzeler de sadece Türk mutfağında kahvaltılık olarak tüketilirler.