Elazığ'ın gizemlerle dolu mağarası! Sadece cüceler girebiliyor: "Bu görüntüyü kimse açıklayamıyor..."

''MAĞARALARIN İÇERİSİ KOLLARA AYRILIYOR'' Rivayet hakkında bilgi veren Fethi Oruç, ''Burada birçok tünel açılmış. Bu galerilerin özelliği dar olmalarıdır. Rivayete göre, burada altın çıkarılıyormuş. Bu da kulaktan kulağa bizim zamanımıza kadar geldi. En büyük özelliği dediklerine göre burada cüceler çalıştırılıyormuş."

"Ne kadar doğru ne kadar yanlış o kadarını bilemiyoruz. Bu mağaralar çok geniş bir alana yayılmış durumda. İlginç mağaralar. Bu mağaraların turizme kazandırılması güzel olur. Vatandaşların bu mağaraları gelip görmelerini istiyoruz. Hakikaten çok ilginç efsanelere göre, o dönemlerde kimsesiz çocukların kafataslarına bir işlem yapılıyormuş bundan dolayı da gelişimleri engelleniyormuş. O çocuklar da bundan dolayı maden ocaklarında çalıştırılıyormuş" dedi.



Duyanların bölgeye giderek görmek istediğini aktaran Oruç, "Bundan önceki yıllarda maden anlamında ekonomik olarak bir şeyler kazanılmış ama bundan sonra da turizme kazandırılabilir."

"Burada bulunan mağaranın içerisine girdik. İçeri de kollara ayrılıyor. Bunlar sadece altın damarını takip etmişler. Yukarısında da aynı mağaradan var muhtemelen o kısım da havalandırmasıdır. Dar ve ilginç bir yer. Babalarımızın ve dedelerimizin çalıştığı maden ocaklarından çok farklı bir yer. Buranın içerisinde ise eğilerek bazı yerlerde ise sürünerek hareket ediyorsun" diye konuştu.