Elinizi bile sürmeyin! Mutfaktaki o gıdalar kalbin en büyük düşmanı çıktı!

Kalp sağlığı hayat kalitesini de artırıyor. Uzmanlar, hayat tarzınızda yapılan birkaç küçük değişiklikle kalp sağlığının korunmasının mümkün olduğunu belirtiyor. Kalp dostu besinler arasında ise zeytinyağı, sebze ve meyveler, tam tahıllar ve çiğ kuru yemişler yer alıyor.

Kalbin düzenli ve dengeli çalışması yalnızca dolaşım sistemini değil; beyin, böbrek ve akciğerler gibi organların da sağlığını olumlu etkiliyor. Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de kalp ve damar hastalıkları en yaygın ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer alıyor ve ülkemizdeki her 3 ölümden biri kalp ve damar hastalıklarından kaynaklanıyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Serkan Akdağ, hayat tarzında yapılan birkaç küçük değişiklikle kalp sağlığının korunmasının mümkün olduğunu söyleyerek şu önemli tavsiyelerde bulundu...

SİGARA KALP KRİZİNİ ARTIRIR

Kalbin, vücudun tüm organlarına oksijen ve besin taşıyan kanı pompalayan hayati bir organ olarak, sağlıklı bir yaşamın temelini oluşturduğunu belirten Prof. Dr. Akdağ, "Özellikle sigara ve tütün ürünleri damar yapısını bozarak, kalp krizi ve inme riskini ciddi oranda artırabiliyor. Ayrıca bu alışkanlıkların genç yaşlarda edinilmesinin uzun vadeli sağlık sorunlarına da zemin hazırladığı tespit edilmiştir" dedi. Prof. Dr. Akdağ, kalp ve damar hastalıklarının oluşumunda en önemli risk faktörlerini şöyle sıraladı:

■ Genetik yatkınlık

■ Hipertansiyon

■ Diyabet ve yüksek kolesterol

■ Tütün ve alkol kullanımı

■ Dengesiz beslenme

■ Obezite

■ Hareketsiz yaşam tarzı

■ Yoğun stres