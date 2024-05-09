Ellerinizi böyle kurutuyorsanız hastalıklara kapı aralıyorsunuz! Mikroplar 27 kat daha hızlı yayılıyor

The Journal of Applied Microbiology dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, temas olmadan elleri kurutmaya yarayan el kurutma makinelerinin kağıt havlulara göre 1300 kat daha fazla mikrop yaydığı belirlendi.

Araştırmada, katılımcılara eldiven verildi ve MS2 adlı zararsız virüsle dolu solüsyonun içine sokmaları istendi. Katılımcılara elleri üç farklı şekilde kurutuldu;

Hızlı kurutucu

El kurutma makinesi

Kağıt havlu

Kurutma işlemlerinin ardından havadan örnekler toplandı ve yüzey analizi yapıldı.

Hızlı kurutucuların diğer kurutma yöntemlerine göre daha geniş ve uzak alana mikrop yaydıkları anlaşıldı.

Hızlı kurutucuların etrafa yaydığı mikrop sayısının kağıt havlulara kıyasla 27 kat daha fazla olduğu ortaya çıktı.