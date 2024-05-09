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Haberler Laykla Haberleri Neler Oluyor? Haberleri Ellerinizi böyle kurutuyorsanız hastalıklara kapı aralıyorsunuz! Mikroplar 27 kat daha hızlı yayılıyor

Ellerinizi böyle kurutuyorsanız hastalıklara kapı aralıyorsunuz! Mikroplar 27 kat daha hızlı yayılıyor

Umumi tuvaletlerde yer alan el kurutma makinelerinin sağlığa verdiği zararlar ortaya çıktı. Genellikle kağıt havlu yerine konulan ve sık karşılaştığımız el kurutma makinelerinin aslında hijyenik olmaktan ziyade mikrop saçtığı belirlendi. İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 09.05.2024 14:39 Güncelleme Tarihi: 09.05.2024 15:35
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The Journal of Applied Microbiology dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, temas olmadan elleri kurutmaya yarayan el kurutma makinelerinin kağıt havlulara göre 1300 kat daha fazla mikrop yaydığı belirlendi.

Araştırmada, katılımcılara eldiven verildi ve MS2 adlı zararsız virüsle dolu solüsyonun içine sokmaları istendi. Katılımcılara elleri üç farklı şekilde kurutuldu;

  • Hızlı kurutucu
  • El kurutma makinesi
  • Kağıt havlu

Kurutma işlemlerinin ardından havadan örnekler toplandı ve yüzey analizi yapıldı.

Hızlı kurutucuların diğer kurutma yöntemlerine göre daha geniş ve uzak alana mikrop yaydıkları anlaşıldı.

Hızlı kurutucuların etrafa yaydığı mikrop sayısının kağıt havlulara kıyasla 27 kat daha fazla olduğu ortaya çıktı.

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