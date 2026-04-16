En sağlıklısı bu değilmiş! Portakal tüketiminin doğru hali şaşırttı

MEYVENİN KENDİSİ FAYDALI

Portakal suyunun kan şekerini hızlı yükselttiği yönünde yaygın bir görüş bulunduğunu belirten Uzm. Dr. Gönen, bu durumun tüketim şekliyle ilgili olduğuna dikkat çekerek, "Bir insan bir oturuşta 3 - 4 portakalı kolayca yiyemez. Ancak meyve suyu hazırlanırken genellikle 3 - 4 portakal kullanılır ve bu da kısa sürede tüketildiğinde kan şekerinde daha hızlı bir yükselmeye neden olabilir. Ayrıca meyve suyu hazırlanırken, meyvenin posasındaki lifler de büyük ölçüde kaybedilir. Bu nedenle mümkün olduğunca meyvenin kendisinin tüketilmesi daha sağlıklı" dedi.