Evde kolay elmalı kurabiye tarifi: Ağızda dağılan lezzet

MALZEMELER

Hamur için:

125 gr tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı yoğurt

1 çay bardağı pudra şekeri

1 paket vanilin

1 paket kabartma tozu

3 – 3,5 su bardağı un

İç harcı için:

3 adet elma

1 çay bardağı toz şeker

1 tatlı kaşığı tarçın

1 avuç ceviz

YAPILIŞI

Elmaları rendeleyin, tavaya alın.

Şekeri ekleyin, suyunu çekene kadar pişirin.

Tarçın ve cevizi ilave edin, karıştırın ve soğumaya bırakın.

Tereyağını bir kaba alın, sıvı yağ, yoğurt ve pudra şekerini ekleyin.

İyice karıştırın.

Vanilin ve kabartma tozunu ekleyin.

Unu kontrollü şekilde ilave edin, yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurun.

Hamuru birkaç parçaya bölün.

Her parçayı açın, üçgen dilimler kesin.

Hazırladığınız elmalı harçtan koyun.

Rulo şeklinde sarın.

Tepsiye dizin, önceden ısıtılmış 180 derece fırına verin.

Üzeri hafif kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkarın, biraz dinlendirin.

Üzerine pudra şekeri serpin ve servis edin.

Püf Noktaları