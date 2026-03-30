Evde tantuni yapmak bu kadar kolaymış! Sırrı bu adımda saklı...

Sokak lezzetlerinin vazgeçilmezlerinden biri olan tantuni, dışarıda yemeye alışık olduğumuz bir tat olsa da aslında evde yapmak sandığınızdan çok daha kolay. Üstelik doğru teknik ve birkaç küçük püf noktasıyla, Mersin usulü tantuninin o kendine has lezzetini mutfağınıza taşımak mümkün.

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, Mersin'e has bir dürüm çeşidi olan, içinde hem biftek, hem de kuyruk yağı bulunduran, hatta en güzeli pamuk yağında pişirilen dürümlerin şahı tantuni efsanesinden söz edeceğim. Temelde çok küçük doğranmış etin haşlanıp kızdırılmış bir sac üzerinde pamuk yağı ve toz biber eklenerek çevrilmesiyle yapılır. Pişirme sırasında saca arada bir su eklenir ki hem sacın sıcaklığı korunsun, hem de tantuninin sarılacağı ekmeği yumuşatmak için buhar sağlansın. Pişen etler; sumak, maydanoz, piyazlık soğan, domates ve çeşitli baharatlar eklenerek dürüm yapılır. Yanında en güzel de ayran gider.

NASIL YAPILIR?

Kimi sokak lezzetlerini evde yapmak mümkündür. Biz Türk hanımları, sokakta severek yediğimiz bazı lezzetleri evlerimizde kendimiz yapmayı çok severiz. Kendimizi büyük bir zafer kazanmış gibi hissederiz. Tantuni yapmak ise son derece basit. Her zaman pamuk yağı ya da sac tavaya ihtiyacımız yok, pekala vok ya da teflon düz bir tava ile de yapabiliriz.