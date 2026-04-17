Hazır gıdalardan aldığınız her lokma sağlığınıza ağır bir darbe! Uzmanlar uyardı: "Mutfağa geri dönün"

Fast food ürünlerin genellikle işlenmiş gıdalardan oluştuğunu belirten Prof. Doğan, "Bu tür yiyecekler yüksek kalori, aşırı tuz ve şeker içeriyor. Fast food ürünlerinde kullanılan yağlar da çoğunlukla sağlıksız trans yağlardır. Bu gıdalar lif ve antioksidan açısından da oldukça fakirdir. Fast food yiyecekler yüksek kalori ve tatlandırıcı içeriği nedeniyle kişilerin iştahını artırır ve daha sık yemek yemeye yönlendirir. Bu durum zamanla kilo artışına ve obeziteye yol açar" dedi.

KALP VE DAMAR HASTALIKLARI RİSKİNİ ARTIRIYOR

Fast food tüketiminin kısa ve uzun vadede birçok sağlık sorununa neden olabileceğini belirten Prof. Doğan, "Fast food ürünlerindeki şekerler kan şekerinin hızla yükselmesine neden olur. Bu durum kısa vadede halsizlik ve uyku hali oluştururken uzun vadede diyabet gelişimine zemin hazırlar. Aşırı tuz tüketimi ise hipertansiyon riskini artırıyor. Yüksek kalorili işlenmiş gıdalar obeziteye yol açarken birçok hastalığın da kapısını aralıyor. Obezite; hipertansiyon, diyabet, kolesterol yüksekliği ve uyku apnesi gibi birçok hastalığın bir arada görüldüğü metabolik sendromun ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu durum da kalp damar hastalıkları riskini ciddi şekilde artırır" diye konuştu.