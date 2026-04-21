Hem sağlıklı hem lezzetli! Isırgan otuyla yapılan 3 harika tarif

Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün şifa kaynağı olarak bilinen, faydaları saymakla bitmeyen ısırgan otundan söz ediyoruz. Birçok hastalığa iyi gelen ısırgan otu, doğal tedavi görmek isteyenler için mucize yaratıyor. Her mevsim doğada bulunan şifa kaynağı ısırgan otunun, kas ağrısı, kesecik iltihabı, felç ve alerji ağrılarını dindirdiği söyleniyor. Isırgan otu tedavisi vücut ağrılarını dindirdiği gibi yaşam kalitesini de artırıyor.

YUMURTALI ISIRGAN OTU KAVURMASI

MALZEMELER

1 bağ ısırgan otu

2 adet orta boy kuru soğan ya da 4-5 adet taze soğan

2 adet yumurta

4 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz

YAPILIŞI: Isırgan otlarını mutlaka plastik eldiven giyerek bol suda yıkayalım. İyice yıkadığımız otumuzu derin bir kapta sirkeli suda 5 dakika kadar bekletelim. Tavamıza sıvı yağımızı koyalım ve küp küp doğradığımız soğanlarımızı ilave edip kısık ateşte pişirmeye başlayalım. Suyunu süzdüğümüz ısırgan otumuzu iri iri doğrayalım ve şeffaflaşan soğanlarımızın üstüne koyalım ve kısık ateşte kavurmaya devam edelim. Otumuz hafif suyunu saldığı sırada tuzunu ilave edelim. Isırga otu suyunu çektiğinde yumurtalarımızı kırıp ilave edelim ve karıştıralım.

SOĞANLI ISIRGAN OTU SALATASI

MALZEMELER

15-20 dal ısırgan

1 küçük kuru soğan

1 adet iri domates

1 yemek kaşığı kırmızı toz biber

2 yemek kaşığı zeytin yağı

1 limonun suyu

YAPILIŞI: Isırganlar, elma sirkeli suda 15 dakika bekletilir ve bol suyla iyice durulandıktan sonra kurulanır. Soğanlar piyazlık doğranır. Domatesler ve ısırganlar doğranır. Limon ve yağ ile tüm malzemeler servis tabağına alınır. Üzerine kırmızı biber serpilir.

LEZİZ OTLU PİDE

MALZEMELER

HAMURU İÇİN:

500-600 gr. un

1 su bardağı ılık su

1 paket yaş maya

1 tatlı kaşığı tuz

İÇ HARCI İÇİN:

1 bağ ısırgan otu

2 adet pırasa

1 kalıp salamura beyaz peynir

1/2 (yarım) çay bardağı zeytin yağı

1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber

1 tatlı kaşığı karabiber

Tuz

YAPILIŞI: Bir bardak ılık su ve maya bir kapta eritilir. Yoğurma kabına un alınır ve tuz ile karıştırılır. Ortası havuz gibi açılır ve eritilen maya karışımı unun ortasına dökülür. Yavaş yavaş un ortaya alınır. Kontrollü şekilde su ilave edilerek hamur yoğurulur. Daha sonra üzeri temiz bir bez ile örtülür ve 45 dakika kadar dinlendirilir. Bu arada ısırgan otları yıkanıp doğranır. Üzerine peynir ufalanır. Baharatlar ve zeytinyağı eklenir. Hepsi harmanlanır. Mayalanan hamurdan bezeler yapılır ve açılır. İçerisine harç konup kapatılır ve biraz çekerek uzatılır ve fırında ısınmış olan tepsiye dizilir. Önceden ısıtılmış fırında, üzeri kızarana kadar pişirilir.