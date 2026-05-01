Her 5 çocuktan 1’ini bekleyen büyük tehlike! Meğer içten içe o organı bitiriyormuş...

5 ÇOCUKTAN 1'İNDE BESLENME BOZUKLUĞU VAR

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı Uzmanı Prof. Dr. Ömer Faruk Beşer ise çocukların beslenmesinde yapılan yanlışlarla son 10-15 yıl içinde ölüm oranları ve kronik hastalıkların daha da artacağına dikkat çekerek, şunları söyledi: "Beslenmede yapılan yanlışlıklar, uzun vadede 10-15 yıl içerisinde ama ölüm ama kronik hastalıkları ortaya çıkartıyor. Gıda takviyeleri, vitamin takviyeleri buradan yola çıkarak söylüyorum. Şunu da belirtmeliyim ki ülkemizde hafif beslenme bozukluklarını da işin içine katarsak her 10 çocuktan 2'si yani 5 çocuktan 1'inde maalesef beslenme bozukluğu var. Hafifleri çıkarsak bile orta ve ağır derecede her 10 çocuktan 1'inde var."