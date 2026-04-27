Her unutkanlık masum değil! Uzmanlardan kritik uyarı



Turğut, "Bu hormon değişimine bağlı olarak gelişen uyku problemleri, gece terlemeleri, stres ve anksiyete de bu tabloyu derinleştirir. Özellikle kaliteli uyku eksikliği, beynin dinlenmesini ve kendini yenilemesini engelleyerek unutkanlığı artırabilir. Kelime bulma zorluğu, konuşurken duraksama, yapılacak işleri hatırlamakta zorlanma ve dikkat dağınıklığı bu dönemde sık karşılaşılan belirtiler arasındadır. Kişinin aynı anda birden fazla işe odaklanmakta zorlanması ya da zihinsel olarak daha çabuk yorulması da bu tabloya eşlik edebilir. Bu belirtiler çoğu zaman geçici olsa da, kişinin özgüvenini ve günlük performansını etkileyebilir. Ancak unutkanlığın günlük yaşamı belirgin şekilde etkilemesi, yön bulma güçlüğü ya da konuşma bozukluğu gibi ek bulguların olması durumunda mutlaka bir uzmana başvurulmalıdır" ifadelerini kullandı.