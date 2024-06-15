Jakuzi keyfi dehşetle bitti! Sudan cansız bedeni çıktı: Sebebini duyan şoke oluyor...

Teksaslı Jorge Guillen, tatillerini geçirdikleri Meksika'da jakuzide birkaç dakika dinlendikten sonra, iddiaya göre bir 'elektrik akımı' ile şok geçirdikten sonra hayatını kaybetti. Eşi Lizette Zambrano da kısmen elektrik çarpmasına maruz kalarak korkunç olayın ardından hastaneye kaldırıldı.
35 yaşındaki kadının durumunun kritik olduğu bildirildi. Salı günü (11 Haziran) yayımlanan resmi raporlar, çiftin saat 20.30 civarında Sonoran Sea Resort'un jakuzi bölümüne girdiğini belirtiyor.
Görgü tanıkları, ikilinin suda hareket etmediğini fark edene kadar durumu yetkililere bildirmedi ve yetkililer Jorge (43) ve Lizette'ye birkaç dakika boyunca CPR uyguladı.
Olaya şahit olan bir kişi, çifte yardım etmeye çalıştığında sudan acı verici bir şok aldığını ve ardından acil servisleri aradığını iddia etti. CBS raporlarına göre, olayın sosyal medyada ve yerel medyada paylaşılan bir video kaydının olduğu bildirildi.
Daily Mail'in haberine göre, Lizette'nin bir arkadaşı olayın ardından Facebook'ta "Bu sabah uyandığımda, en iyi arkadaşımızın annesinden bir mesaj aldık.Sosyal medyada ve haberlerde gördüğünüz gibi, trajik bir olay yaşandı" diyerek mesaj yayınladı.
Sonora Eyaleti Adalet Genel Savcılığı'nın Facebook duyurusunda, 'elektrik akımı'nın nedenini araştırmak üzere bir soruşturma başlatıldığı belirtildi. Ayrıntıların daha sonra açıklanacağı ifade edildi.