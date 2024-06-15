Jakuzi keyfi dehşetle bitti! Sudan cansız bedeni çıktı: Sebebini duyan şoke oluyor...

Olaya şahit olan bir kişi, çifte yardım etmeye çalıştığında sudan acı verici bir şok aldığını ve ardından acil servisleri aradığını iddia etti. CBS raporlarına göre, olayın sosyal medyada ve yerel medyada paylaşılan bir video kaydının olduğu bildirildi.

Daily Mail'in haberine göre, Lizette'nin bir arkadaşı olayın ardından Facebook'ta "Bu sabah uyandığımda, en iyi arkadaşımızın annesinden bir mesaj aldık.Sosyal medyada ve haberlerde gördüğünüz gibi, trajik bir olay yaşandı" diyerek mesaj yayınladı.