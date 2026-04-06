Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi: Tam kıvamında menemen tarifi

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi: Tam kıvamında menemen tarifi

Kahvaltı sofralarının en sevilen lezzetlerinden menemen, basit malzemelerle hazırlanmasına rağmen ustalık isteyen bir tarif olarak öne çıkıyor. Domatesin su oranından yumurtanın pişme süresine kadar birçok detay, lezzeti doğrudan etkiliyor. İşte tam kıvamında, lezzeti garanti menemen yapmanın püf noktaları…

Giriş Tarihi: 06.04.2026 08:57
KAHVALTI SOFRALARININ VAZGEÇİLMEZİ: TAM KIVAMINDA MENEMEN TARİFİ

MALZEMELER

3 adet yumurta

2 adet domates (rendelenmiş ya da küçük doğranmış)

2 adet yeşil biber

2 yemek kaşığı zeytinyağı (isteğe göre tereyağı da olur)

Tuz

Karabiber (isteğe bağlı)

Pul biber (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

Tavaya zeytinyağını alın ve ısıtın.

Doğradığınız biberleri ekleyip yumuşayana kadar kavurun.

Üzerine domatesleri ilave edin ve suyunu çekene kadar pişirin.

Tuz ve baharatları ekleyin.

Yumurtaları kırın (ister karıştırarak, ister bütün bırakabilirsiniz).

Yumurtalar istediğiniz kıvama gelince ocaktan alın.

PÜF NOKTALARI

Domateslerin çok sulu olmaması önemli; fazla su menemeni sulandırır.

Yumurtayı fazla pişirmemek, yumuşak kıvam için kritik.

İsterseniz beyaz peynir ya da sucuk ekleyerek farklı lezzetler elde edebilirsiniz.