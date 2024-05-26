Kalbinizi sıcacık yapacak! 2 aylık kuzusu peşinden bir an ayrılmıyor: "Baba-oğul gibiyiz"

Mahalle sakinlerinin sevgisini de kazanan iki aylık kuzu, Çakmak'ın peşinden bir an olsun ayrılmıyor, nereye giderse peşinden gidiyor.

İsmail Çakmak, 'İpek' ismini verdiği kuzusunun doğduktan sonra annesi tarafından reddedildiğini bu yüzden sahiplendiğini belirtti.



"BABA-OĞUL GİBİYİZ, BÜYÜYÜNCE NASIL AYRILACAĞIM BİLEMİYORUM"

Çakmak, "Bir aylıkken aldım, Karasu'ya getirdim. Çocuk gibi bakmaya başladım. Baba oğul gibi gidiyoruz. Aynı çocuk gibi, bir anne nasıl çocuklarını yedirip içiriyorsa, ben de kuzuyu öyle yedirip içiriyorum" şeklinde konuştu.