Kanser tedavisinde tarihi eşik! Sağ kalım oranı ilk kez yüzde 70’e ulaştı

UMUT VERİCİ

mRNA aşılarının immünoterapilerle birlikte umut verici sonuçlar verdiğini de söyleyen Prof. Dr. Şendur, "İlk çalışmalar, cilt kanseriyle başladı. Bugün akciğer kanseri ve böbrek tümörleri dahil birçok kanser türünde umut verici sonuçlar var. mRNA aşıları gerek tek başına gerekse immünoterapilerle kombine kullanıldığında ilk çalışma sonuçlarının pozitif olduğunu söyleyebilirim. İlk etapta cilt kanseriyle başlayan bu yarış, bugün akciğer kanseri, böbrek tümörü ve birçok kanserde gerçekten de çığır açacak gibi görünüyor" dedi.

HENÜZ KULLANIMDA DEĞİL

Henüz bu tedavilerin yaygın kullanıma girmediğini belirten Prof. Dr. Şendur, "Yakın zamanda, 2-4 yıl sonra kemoterapisiz bir hasta grubunu mRNA aşılarıyla ya tek başına ya da immünoterapilerle tedavi edeceğimizi göreceğiz" dedi.