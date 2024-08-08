Köpeğe dönüşmek için 468 bin TL harcamıştı! Şimdi de "en yakın arkadaşını" buldu: Şoke eden o görüntü...

Bir videoda, dostların birbirlerinin dans hareketlerini taklit ettikleri bile görülüyor. Toco'nun köpek cosplay'i yapan arkadaşının kimliği henüz bilinmiyor.

Toco'nun yaşam tarzı, birçok tepkiyi de çekmeye devam ediyor. Collie cinsi bir köpek olarak hayatına devam isteği sebebiyle insanlar, onun bir terapiye ihtiyacı olduğuna dair yorumlarda bulunuyor.

Toco Collie türüne "dönüşmeyi" seçtiğini çünkü onun "en sevdiği köpek türü" olduğunu söylemişti. Gerçek adını açıklamayı reddeden adam, kanalında köpek gezdirmeye gittiğini, köpek maması yediğini ve yeni numaralar öğrendiğini gösteren videolar yayınlamaya devam ediyor.