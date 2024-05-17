"Mesleğin cinsiyeti olmaz" sözünü hayata geçirdiler! Erkek hemşireler algıları yıktı

"Bazen hastaların tercihi bazen de güç gerektiren işler olduğu için erkeklerin de sahada olması gerekiyor. Yakın çevrem ilk başta garipsedi. 'Erkek hemşire olur mu?' dediler. Ben de 'olur' dedim. 4 yıl lisans, üzerine de 2 yıl yüksek lisans yaptım. Ailemin ve çevremde bulunan insanların önyargılarını yıktım. Gururla mesleğimi yapıyorum."

"ARTIK TOPLUMDAKİ ALGI DEĞİŞTİ"

Hemşire Yaşar Bağ da 12 yıldır kamu hastanelerinde görev yaptığını anlattı. İlk yıllarında mesleğe yönelik cinsiyetçi bakış nedeniyle çok zorlandığını vurgulayan Bağ, şöyle konuştu:

"Bu mesleği sadece kadınların yapabileceği düşünülüyordu. Bizim yıkmamız gereken şey mesleğimizin cinsiyetiydi. Ekip arkadaşlarımızın da cinsiyetçi tepkileriyle karşılaştık. Bu işin erkek işi olmayacağını düşünüyorlardı. Hasta tarafı vardı. Bizim onlara, onların da bize adapte olması biraz uzun sürdü. Çünkü hemşirelik eski bir meslek ama erkekler için ise yeniydi. Mesleğimin 5'inci yılında artık çevremin, akrabalarımın ve eşimin beni hemşire olarak kabullendiklerini gördüm. Daha önce, 'sağlık memuru musun, hemşire misin, sana hemşire mi diyeceğiz, nasıl sesleneceğiz?' gibi tepkiler geliyordu. Artık toplumdaki algı değişti."