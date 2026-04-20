Misafir gelmeden 30 dakika önce hazırlamanız yetiyor! İşte 3 efsane tarif

Kapınız çalmadan kısa süre önce mutfağa girip harikalar yaratmak ister misiniz? Sadece 30 dakikada hazırlayabileceğiniz bu üç nefis tarifle hem zamandan tasarruf edecek hem de misafirlerinizi lezzet dolu bir sofrayla karşılayacaksınız. Pratikliğiyle hayat kurtaran, lezzetiyle herkesi kendine hayran bırakan bu tarifler, ani misafirlerinizin bile en keyifli anlara dönüşmesini sağlayacak!

İDİL AÇIKALIN Giriş Tarihi: 20.04.2026 09:10 Güncelleme Tarihi: 20.04.2026 09:12

Herkese merhaba, İdilika'nın Mutfağı'nda bugün misafirimiz geldiğinde hemen hızlı bir şekilde hazırlayabileceğimiz, nefis lezzette tarifler hazırladım. Umarım dener ve çok beğenirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.

SEMİZOTLU ARAP KÖFTESİ MALZEMELER

KÖFTE İÇİN:

1 su bardağı köftelik bulgur

Yarım su bardağı irmik

Yarım su bardağı un

1 su bardağı sıcak su

Tuz

Kırmızı toz biber

Yarım yemek kaşığı biber salçası

Yarım su bardağı su

SERVİS İÇİN:

Semizotu

2 diş sarımsak

3-4 yemek kaşığı süzme yoğurt

DOMATES SOS İÇİN:

1 yemek kaşığı tereyağı

1 domates rendesi

1 kaşık domates salçası

Tuz

Nane

HAŞLAMAK İÇİN:

Su

Tuz

YAPILIŞI: Bulgur ve irmiği bir su bardağı kaynar su ile ıslatıyoruz ve yumuşaması için 15-20 dakika bekliyoruz. Yumuşayan hamura yarım bardak un ve tuz, toz kırmızı biber, biber salçasını ekleyip hamuru özleşene kadar yoğuruyoruz. Gerekirse yoğururken yarım bardak su ilavesi yapabiliriz. Harçtan minik parçalar alıp avucumuzun içinde yuvarlıyoruz ve parmağımızla ortasına bastırıyoruz. Yaklaşık 1.5 litre suyu kaynatıp tuz ekliyoruz. Köfteleri sıcak suya atıp haşlıyoruz. Suyun üzerine çıkan köfteleri üç-dört dakika kaynattıktan sonra kevgir ile tabağa alıyoruz.

SOS İÇİN

Tereyağında sarımsak rendesini kavuruyoruz, salçayı ilave edip kavurmaya devam ediyoruz. Rendelenmiş domatesi ekleyip kavurmaya devam ediyoruz. Tuz ve nane ile tatlandırıyoruz. Gerekirse haşlama suyundan bir çay bardağı kadar su ilave edip birkaç taşım kaynatıyoruz. Haşlanan köfteleri sos ile buluşturup birkaç dakika kaynatıyoruz. Diğer yandan sarımsağı eziyoruz, üç-dört yemek kaşığı süzme yoğurda biraz tuz ilave edip karıştırıyoruz. Semizotunu yıkayıp servis tabağına alıyoruz. Sarımsaklı yoğurdu semizotu ile karıştırıyoruz. Son olarak semizotu yatağının üzerine domates soslu sarımsaklı köfteyi ekleyerek servis ediyoruz.