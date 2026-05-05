Misafir gelmeden hazır olacak 3 tarif! 30 dakikada nefis lezzetler



KARAMELLİ MUHALLEBİ

MALZEMELER

1 lt. süt

80 gr. tereyağı

1 su bardağı un

1 su bardağı şeker

2 paket vanilya

KARAMEL SOS:

1/2 su bardağı şeker

1.5 su bardağı su

1 yemek kaşığı nişasta

1 tatlı kaşığı tereyağı

1 paket vanilya

YAPILIŞI: Öncelikle tereyağını bir tencereye alıp eritiyoruz. Üzerine unu ekleyip kokusu çıkana kadar kavuruyoruz. Sonrasında sütü ekleyip çırpıcı yardımıyla hızlı bir şekilde çırpıyoruz. Muhallebiyi ocağa alıp, sürekli karıştırarak göz göz oluncaya kadar pişiriyoruz. Üzerine toz şekeri ilave edip birkaç dakika daha kısık ateşte pişirip ocaktan alıyoruz. İki paket vanilya ekleyip soğumaya bırakıyoruz. Karamel sosumuz için; bir tavaya şekeri koyup iyice eriyene kadar kısık ateşte bırakıyoruz. Eriyen şekerin üzerine yarım bardak suyu ekliyoruz. Ayrı bir tarafta nişastayı bir bardak suyla açıyoruz. Karamel sos sıvı kıvam aldıktan sonra üzerine nişastalı suyu ekleyip çırpıcı yardımıyla karıştırarak pişiriyoruz ve üzerine bir paket vanilya ile tereyağını ekliyoruz. Sosu, soğuyan muhallebinin üzerine döküyoruz.