Önce gazı açtı sonra intihardan vazgeçti! Sigara yakınca evi havaya uçurdu

Japonya'da yaşanan dehşet veren bir olay, dünya gündeminde "yok artık" dedirten anlara sahne oldu. Bir apartman dairesinde yaşayan adam, gazı açarak intihar etmeyi planlamışken son anda vazgeçti. Fakat sonra sigara içmeye kalkınca apartmanda büyük bir patlama meydana geldi. İşte yaşanan olaya dair ayrıntılar ve o görüntüler...

İHA Giriş Tarihi: 19.07.2024 13:50 PAYLAŞ ABONE OL

Japonya'da bir apartman dairesinde yaşayan şahsın intihar etmek için önce gazı açıp, ardından da vazgeçerek sigara yakması sonucu patlama yaşandı. Patlamada 8 kişi yaralandı.



Japonya'nın Saitama eyaletinde dün gece patlama yaşandı. Emniyet güçleri ve görgü tanıklarından edinilen bilgilere göre, Kawaguchi şehrindeki 15 katlı bir apartmanın 3'üncü katında bulunan dairede yerel saatle 20.30 sıralarında şiddetli bir patlama meydana geldi.