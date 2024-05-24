Pipetler gerçekten dudak kırışmasına neden oluyor mu? Estetik cerrah açıkladı...

Healthline'a göre dudak kırışıklıkları, kişinin üst dudağı boyunca ve üstünde gelişen dikey oluklardır. American Society of Plastic Surgeons (ASPS) üyesi cerrah Dr. Lara L. Devgan, tekrarlanan büzüşme ve pipetle bir şeyler içme alışkanlığının dudak ve çevresine ne gibi bir etkisi olacağını açıkladı.
Doktor Devgan, pipetle bir şeyler içme alışkanlığının, dudak büzmeye neden olan diğer hareketlerin uzun vadeli etkisinin dudaklarda çizgilerin meydana gelmesiyle sonuçlanabileceğini teyit etti. Devgan, bunun olmasının nedeninin "cildin bir kağıt parçası gibi olması" olduğunu açıkladı. Eğer dudaklarınızı tekrar tekrar aynı şekilde büzer veya 'kırıştırırsanız', erken yaşlarda oluşmuş çizgilerle karşılaşabileceğinizi belirtiyor. Özellikle pipet kullanan insanlarda bu çizgilerin derinleştiğini belirtiyor.
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Her ne kadar pipet kullanma alışkanlığının buna sebep olduğunu belirtse de Devgan, bu kırışıklığın herkeste çıkabileceğini söyledi. "Orbikülaris oris" adı verilen dudakların etrafındaki kas, dudakların şeklini ve hareketlerini kontrol ediyor ve bir çanta ipi şeklinde şekillendiriyor. Dolayısıyla dudakları büzmek ciltte daha fazla gerginliğe ve çizgilerin aşındırılmasına neden oluyor.
İnsanların düşündüğü dudak kırışıklıklarının en büyük suçluları pipet gibi görünse de, Devgan bunun sadece dudakların büzülmesine neden olan "öpücük pozlarının" ve "makyajın" da neden olduğunu belirtiyor. Genetiğin yanı sıra güneş hasarı ve dudakların çevresinde yaşlanmayı ve dudakların hacim kaybını teşvik eden UVA ve UVB ışınlarına maruz kalma da dahil olmak üzere dudak kırışıklıklarının oluşumuna katkıda bulunabilecek başka faktörler de bulunduğu konusunda uyarıda bulundu.
Yıllar boyunca "en genç görünen" dudak ve ağız çevresine sahip olan kişiler, dudakların büzme fonksiyonunu gereğinden fazla kullanmayan kişilerdir. Devgan'ın açıkladığı gibi, 5 yaşındaki bir çocuk, pipetle çok fazla içse bile dudaklarında kırışıklık oluşmaz. "Çocuksanız her gün pipetle içebilirsiniz ve hiçbir şey olmaz çünkü dokularınıza canlılık ve canlılık veren çok fazla kolajeniniz var. Fakat zamanla ve yaşlandıkça alışkanlıklarınız yaşlanma sebebine dönüşebiliyor" cümleleriyle bu durumu açıkladı.