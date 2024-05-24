Pipetler gerçekten dudak kırışmasına neden oluyor mu? Estetik cerrah açıkladı...

TikTok’ta son günlerde ortaya atılan bir iddia, birçok kişinin dikkatini çekmiş durumda. İçecekleri içme şekliniz, yaşlanma şekliniz üzerinde etkili olabilir. Eğer pipetle bir şeyler içmeye alışkınsanız, bu haberi mutlaka okumalısınız. Pipetle bir şeyler içmek dudak kırışıklığına neden oluyor mu? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 24.05.2024 09:47 Güncelleme Tarihi: 24.05.2024 10:11 PAYLAŞ ABONE OL

Healthline'a göre dudak kırışıklıkları, kişinin üst dudağı boyunca ve üstünde gelişen dikey oluklardır. American Society of Plastic Surgeons (ASPS) üyesi cerrah Dr. Lara L. Devgan, tekrarlanan büzüşme ve pipetle bir şeyler içme alışkanlığının dudak ve çevresine ne gibi bir etkisi olacağını açıkladı.





Doktor Devgan, pipetle bir şeyler içme alışkanlığının, dudak büzmeye neden olan diğer hareketlerin uzun vadeli etkisinin dudaklarda çizgilerin meydana gelmesiyle sonuçlanabileceğini teyit etti. Devgan, bunun olmasının nedeninin "cildin bir kağıt parçası gibi olması" olduğunu açıkladı. Eğer dudaklarınızı tekrar tekrar aynı şekilde büzer veya 'kırıştırırsanız', erken yaşlarda oluşmuş çizgilerle karşılaşabileceğinizi belirtiyor. Özellikle pipet kullanan insanlarda bu çizgilerin derinleştiğini belirtiyor.