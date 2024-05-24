Pipet kullanmak dudak çevresi kırışıklıklarına neden olur mu? İşte viral olan 'kırışıklık karşıtı pipet'... | Video
Yeni akımın adı, 'kırışıklık karşıtı pipet'... Kırışmaya karşı en son silah olduğunu söyledikleri şeyi, TikTok'ta bir akıma dönüştürdüler. Standart içecek pipetinin bu modern versiyonu, ağza yatay şekilde yerleştiriliyor. Akımın savunucuları, dudakları büzüp dikey bir pipetten içeceği yudumlamak yerine, yatay pipetle dudakları neredeyse hiç kıpırdatmamayı öneriyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:10
00:57
Çin'de apartmanda patlama: 1 ölü, 3 yaralı | Video 23.05.2024 | 14:43
00:57
Çin'de apartmanda patlama: 1 ölü, 3 yaralı | Video 23.05.2024 | 15:39
02:07
Meksika’da aşırı sıcaklar nedeniyle 147 maymun telef oldu | Video 23.05.2024 | 10:56
01:41
01:41
00:38
00:20
03:58
SpaceX, ABD'nin casus uydularını yörüngeye gönderdi | Video 22.05.2024 | 14:29
03:04
Gazzeliler içme suyu için saatlerce sıra bekliyor | Video 22.05.2024 | 12:41
01:20
Tayland'da 34 metrelik süper yat alev alev yandı | Video 22.05.2024 | 10:42
01:20
Tayland'da 34 metrelik süper yat alev alev yandı | Video 22.05.2024 | 09:56
03:46
04:37
İran’da on binlerce kişi Reisi için düzenlenen veda törenine katıldı | Video 22.05.2024 | 08:54
01:07
00:23
00:13
06:59
İran halkı Cumhurbaşkanı Reisi'ye veda ediyor | Video 21.05.2024 | 12:33
00:05