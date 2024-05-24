Video Dünya Pipet kullanmak dudak çevresi kırışıklıklarına neden olur mu? İşte viral olan 'kırışıklık karşıtı pipet'... | Video
Pipet kullanmak dudak çevresi kırışıklıklarına neden olur mu? İşte viral olan 'kırışıklık karşıtı pipet'... | Video

Pipet kullanmak dudak çevresi kırışıklıklarına neden olur mu? İşte viral olan 'kırışıklık karşıtı pipet'... | Video

24.05.2024 | 10:00

Yeni akımın adı, 'kırışıklık karşıtı pipet'... Kırışmaya karşı en son silah olduğunu söyledikleri şeyi, TikTok'ta bir akıma dönüştürdüler. Standart içecek pipetinin bu modern versiyonu, ağza yatay şekilde yerleştiriliyor. Akımın savunucuları, dudakları büzüp dikey bir pipetten içeceği yudumlamak yerine, yatay pipetle dudakları neredeyse hiç kıpırdatmamayı öneriyor.

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