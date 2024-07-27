Yunan medyasında Kıbrıs hazımsızlığı! Alman kanala ateş püskürdüler...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımayan ve her fırsatta Türkiye hakkında kullandığı "işgalci" suçlamalarıyla gündeme gelen Yunanistan'da yeni bir kriz yaşandı. Almanya merkezli ARD1 televizyon kanalında yayınlanan KKTC haritası, Yunan medyasında büyük tepkiye neden oldu.