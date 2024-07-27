Video Dünya Yunan medyasında Kıbrıs hazımsızlığı! Alman kanala ateş püskürdüler...
Yunan medyasında Kıbrıs hazımsızlığı! Alman kanala ateş püskürdüler...

Yunan medyasında Kıbrıs hazımsızlığı! Alman kanala ateş püskürdüler...

27.07.2024 | 12:58

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımayan ve her fırsatta Türkiye hakkında kullandığı "işgalci" suçlamalarıyla gündeme gelen Yunanistan'da yeni bir kriz yaşandı. Almanya merkezli ARD1 televizyon kanalında yayınlanan KKTC haritası, Yunan medyasında büyük tepkiye neden oldu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yunan medyasında Kıbrıs hazımsızlığı! Alman kanala ateş püskürdüler... 00:32
Yunan medyasında Kıbrıs hazımsızlığı! Alman kanala ateş püskürdüler... 27.07.2024 | 12:58
ABD’nin eski başkanı Obama, seçimde Kamala Harris’e desteğini açıkladı | Video 00:47
ABD’nin eski başkanı Obama, seçimde Kamala Harris'e desteğini açıkladı | Video 26.07.2024 | 15:48
Fransa’da yüksek hızlı tren ağına sabotaj saldırıları | Video 00:34
Fransa'da yüksek hızlı tren ağına sabotaj saldırıları | Video 26.07.2024 | 14:18
Olimpiyatlara ev sahipliği yapan Fransa’da açılış öncesi tren hatları devre dışı kaldı | Video 00:07
Olimpiyatlara ev sahipliği yapan Fransa'da açılış öncesi tren hatları devre dışı kaldı | Video 26.07.2024 | 12:14
ABD Başkan Yardımcısı Harris, İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüştü | Video 06:11
ABD Başkan Yardımcısı Harris, İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüştü | Video 26.07.2024 | 08:42
Prof. Dr. Ahmet Yıldırım ’Dünyada ses getiren başarıları olan öğrencilerimiz var’ 13:30
Prof. Dr. Ahmet Yıldırım 'Dünyada ses getiren başarıları olan öğrencilerimiz var' 25.07.2024 | 14:03
Avusturalya’da batan gemi enkazı 55 yıl sonra bulundu | Video 04:22
Avusturalya'da batan gemi enkazı 55 yıl sonra bulundu | Video 25.07.2024 | 14:27
Tayvan’ı Gaemi Tayfunu vurdu: 3 ölü, 9 kayıp | Video 04:02
Tayvan'ı Gaemi Tayfunu vurdu: 3 ölü, 9 kayıp | Video 25.07.2024 | 13:21
Filipinler’i vuran Gaemi Tayfunu’nda can kaybı 21’e yükseldi | Video 02:49
Filipinler’i vuran Gaemi Tayfunu’nda can kaybı 21’e yükseldi | Video 25.07.2024 | 12:52
Netanyahu’ya Washington’daki otelinde şok | Video 00:25
Netanyahu'ya Washington'daki otelinde şok | Video 25.07.2024 | 13:06
ABD’de Netanyahu karşıtı protesto: Çok sayıda gösterici gözaltına alındı | Video 10:58
ABD'de Netanyahu karşıtı protesto: Çok sayıda gösterici gözaltına alındı | Video 25.07.2024 | 08:48
ABD Başkan Adayı Donald Trump, Kamala Harris’i hedef aldı: ABD’yi yok edecek radikal solcu bir deli | Video 09:14
ABD Başkan Adayı Donald Trump, Kamala Harris’i hedef aldı: "ABD’yi yok edecek radikal solcu bir deli" | Video 25.07.2024 | 08:48
ABD Başkanı Biden, ulusa seslenerek yarıştan neden çekildiğini açıkladı | Video 10:58
ABD Başkanı Biden, ulusa seslenerek yarıştan neden çekildiğini açıkladı | Video 25.07.2024 | 08:50
Hizbullah İsrail hava üssünün İHA görüntülerini ifşa etti | Video 08:29
Hizbullah İsrail hava üssünün İHA görüntülerini ifşa etti | Video 24.07.2024 | 16:46
ABD orman yangınlarıyla boğuşuyor | Video 04:41
ABD orman yangınlarıyla boğuşuyor | Video 24.07.2024 | 14:19
Filipinler’i vuran Gaemi Tayfun’unda can kaybı 13’e yükseldi | Video 02:18
Filipinler’i vuran Gaemi Tayfun’unda can kaybı 13’e yükseldi | Video 24.07.2024 | 13:31
Pakistan’daki deniz kirliliği deniz yaşamı için ölü bölgeye neden oldu | Video 01:39
Pakistan’daki deniz kirliliği deniz yaşamı için “ölü bölgeye” neden oldu | Video 24.07.2024 | 13:31
Kırgızistan’da sel suları araçları sürükledi | Video 04:29
Kırgızistan’da sel suları araçları sürükledi | Video 24.07.2024 | 11:09
Nepal’de yolcu uçağı kalkıştan kısa süre sonra düştü: 18 ölü, 1 yaralı | Video 02:07
Nepal'de yolcu uçağı kalkıştan kısa süre sonra düştü: 18 ölü, 1 yaralı | Video 24.07.2024 | 11:10
Nepal’de yolcu uçağı kalkıştan kısa süre sonra düştü: 18 ölü, 1 yaralı | Video 02:13
Nepal'de yolcu uçağı kalkıştan kısa süre sonra düştü: 18 ölü, 1 yaralı | Video 24.07.2024 | 10:30

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA