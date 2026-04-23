Prematüre doğan bebekler için umut ışığı! Türkiye’den dünyaya örnek uygulama

MİNİK YÜREKLER GÜÇLENİYOR

Prof. Dr. Esin Koç, eski uygulamalarda yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde kuvözde tutulan 400-800 gram doğan bu bebeklerin yanına annelerin sokulmadığını söyleyerek, şöyle dedi: "Ancak yapılan bilimsel çalışmalar gösterdi ki anne-bebek bağı doğumdan sonra da devam ediyor. Ve annelerine babalarına temas eden bu minik yüreklerin bağışıklığı daha da güçleniyor. Ten tene temasın faydaları saymakla bitmiyor. Bu yönüyle 'Kanguru Bakımı' yalnızca bir temas uygulaması değil, yenidoğan sağlığını bütüncül olarak destekleyen güçlü bir bakım modelidir."



'KANGURU BAKIMI'NIN FAYDALARI

Prematüre ve yenidoğan bebeklerde 'Kanguru Bakımı'nın faydalarını Prof. Dr. Koç, şöyle sıraladı:

■ Vücut ısısının korunmasına yardımcı olur.

■ Solunum ve kalp ritmini düzenler.

■ Stresi ve ağrı yanıtını azaltır.

■ Bebeğin beyin gelişimini artırıyor.

■ Emzirmenin daha erken ve etkili başlamasını destekler.

■ Anne-bebek bağlanmasını güçlendirir.

■ Nörogelişimsel sonuçlara olumlu katkı sağlar.

■ Ailenin bakım sürecine aktif katılımını artırır.

■ Prematüre bebeklerde büyüme ve gelişme sürecini destekler.



SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN BU BAĞA TAM DESTEK

Ülkemizde ten tene temas uygulamasına ilişkin farkındalığın giderek arttığına dikkat çeken Prof. Dr. Esin Koç, şunları söyledi: "Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ile çok sıkı iş birliklerimiz var. Ülkemizin doğusunda, batısında, kuzeyinde, güneyinde yani her tarafında eğitim ve farkındalık çalışmalarını sürdürüyoruz. Amaç, bu uygulamanın yalnızca belirli merkezlerde değil, ülke genelinde güvenli ve standart bir bakım yaklaşımı olarak yaygınlaştırılmasıdır. Türk Neonatoloji Derneği, ten tene temas uygulamasının yaygınlaştırılmasını yenidoğan bakımında önemli önceliklerinden biri olarak ele almaktadır. Özellikle hemşire ve hekimlere yönelik düzenlenen eğitimlerde; ten tene temasın fizyolojik temelleri, prematüre ve hasta yenidoğanda güvenli uygulama ilkeleri, kontrendikasyonlar ve ekip koordinasyonu ayrıntılı biçimde ele alınmaktadır."