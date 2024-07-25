Prenses Diana'nın hiç görülmemiş fotoğrafı ortaya çıktı! Tartışmalar alevlendi: "Gizli Elizabeth detayı..."

"Annem, Diana ve ben. Yaklaşık 1967 yılı. Ben 3, Diana ise 5 veya 6 yaşında. Her birimizin ne kadar mutlu göründüğü bu anları seviyorum. Hayatımın bu aşamasında annem bana "Buzz" lakabını takmıştı. Sebebi ise sonsuz mutlu ve meşgul bir arının enerjisine sahip olmamdır" notuyla paylaştığı fotoğraf büyük ilgi çekti.

Yan yana karşılaştırıldığında, genç Diana ile Kraliçe II. Elizabeth arasında çarpıcı bir benzerlik fark eden kişiler önemli bir tartışmanın da fitilini ateşledi. Özellikle burun yapılarındaki benzerlik büyük dikkat çekti.