Prenses Diana'nın hiç görülmemiş fotoğrafı ortaya çıktı! Tartışmalar alevlendi: "Gizli Elizabeth detayı..."

Charles Spencer, daha önce paylaşılmamış bir görüntüyü ortaya çıkardı. Bu siyah beyaz fotoğraf, büyük tartışmaları da beraberinde getirdi. 1967 civarında çekilen bu fotoğraf, kraliyet meraklılarının ve tarih severlerin merakını ateşledi.
Genç Diana, Kraliçe II. Elizabeth'e çarpıcı bir şekilde benziyor gibi görünüyor. Bazı hayranlar ayrıca Prenses Charlotte'un da ona benzer özelliklere sahip olduğunu belirtti.
Fotoğrafta, Charles, genç bir çocukken, bir salıncakta oturmuş, gülümsüyor. Yanında Prenses Diana dururken arka planda, anneleri Frances Shand Kydd, onları izliyor.
"Annem, Diana ve ben. Yaklaşık 1967 yılı. Ben 3, Diana ise 5 veya 6 yaşında. Her birimizin ne kadar mutlu göründüğü bu anları seviyorum. Hayatımın bu aşamasında annem bana "Buzz" lakabını takmıştı. Sebebi ise sonsuz mutlu ve meşgul bir arının enerjisine sahip olmamdır" notuyla paylaştığı fotoğraf büyük ilgi çekti.
Yan yana karşılaştırıldığında, genç Diana ile Kraliçe II. Elizabeth arasında çarpıcı bir benzerlik fark eden kişiler önemli bir tartışmanın da fitilini ateşledi. Özellikle burun yapılarındaki benzerlik büyük dikkat çekti.
Birçok hayran, kendilerine göre Prenses Charlotte'un Prenses Diana'ya çok benzediğini paylaştı. Ancak her iki karşılaştırmaya da katılmadıklarını ve diğerlerinin ne demek istediğini anlamadığını söyleyen birçok insan da mevcuttu.