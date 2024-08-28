Ruhunuzu ısıtacak o görüntü: Kalbi duran civcivi hayata böyle döndürdü!



Akyüz, bu deneyimini paylaşıp ilk yardımın önemini vurgulayarak, "Manisa'da yaşıyorum ve Oltu'ya tatil için geldim. Sabah çiftlikte, anneannem elime ölü bir civciv verdi. Civciv yumurtadan yeni çıkmıştı ama yaşamadığını söyledi. Civcive baktığımızda ufak bir hareket gördüm ve belki yaşar diye kalp masajı ve suni teneffüs yaptım. Sonrasında civciv kendine geldi ve kardeşlerinin yanına döndü. Bir can kurtarmanın mutluluğunu yaşadık. İlk yardımın ne kadar önemli olduğunu ve herkesin bu bilgiyi edinmesi gerektiğini hatırlatmak istiyorum" dedi.