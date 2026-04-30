Sessiz katile karşı en büyük silahınız! Tansiyonu ve şekeri aynı anda dengeliyor: Meğer çözümü çok yakındaymış...

DÜZENLİ EGZERSİZLE GELEN SAĞLIK Kas artışının genellikle düzenli egzersizle sağlandığını belirten Prof. Dr. Uçar, şu önerilerde bulundu: ■ Düzenli hareket etmek, iyi kolesterolü artırır ve damar sağlığını destekler. Aktif bir yaşam tarzı, kilo kontrolüne yardımcı olarak, kalp üzerindeki yükü azaltır. Bu durum dolaşım sisteminin daha verimli çalışmasına katkı sağlar. ■ Yürüyüş, bisiklet ve yüzme gibi orta tempolu aerobik egzersizler hem kas dayanıklılığını artırır, hem de kalp-damar sağlığını destekler. ■ Germe egzersizleri ve pilates gibi çalışmalar ise kasların dengeli gelişmesine katkı sağlar, esnekliği artırır ve sakatlanma riskini azaltır. ■ Özellikle hipertansiyon veya kalp hastalığı olan kişilerde egzersizin, ani ve aşırı yük oluşturmayan, kontrollü ve sürdürülebilir tempoda yapılması önemlidir. Bu grupta temel amaç kalbi zorlamadan güçlendirmek ve dolaşımı desteklemektir.



PROTEİN ÇOK ÖNEMLİ

Protein ağırlıklı beslenme kas gelişimi için önerilse de kardiyolojik açıdan önemli olanın proteinin miktarından çok kaynağı olduğunun altını çizen Prof. Dr. Uçar, şu önerilerde bulundu:

■ Doymuş yağ oranı yüksek hayvansal proteinlerin aşırı tüketimi kalpdamar sağlığı açısından risk oluşturabilir. Kırmızı et kaliteli bir protein kaynağıdır ancak doymuş yağ içeriği nedeniyle ölçülü tüketilmelidir.

■ Bitkisel proteinler ise daha dengeli bir seçenek sunar. Mercimek, nohut, kuru fasulye ve barbunya gibi baklagiller hem protein hem de çözünür lif açısından zengindir. Bu lif, kolesterol emilimini azaltarak, LDL (kötü) kolesterolün dengelenmesine katkı sağlar.

■ Soya fasulyesi, kinoa, karabuğday ile badem, ceviz, fındık ve chia tohumu da protein, sağlıklı yağ ve lif içerikleriyle kalp dostu alternatiflerdir.

■ Hayvansal kaynaklar arasında yumurta kaliteli aminoasittir.

■ Somon, uskumru ve sardalya gibi yağlı balıklar omega-3 içerikleri sayesinde kalp sağlığını destekler ve trigliserid düzeylerinin düşürülmesine yardımcı olabilir.

■ Yoğurt ve kefir de dengeli tüketildiğinde iyi bir protein desteği sağlar. Bunların da tüketilmesini öneririm.