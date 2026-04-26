Şık tasarımlara sakın aldanmayın! Akciğerlerde "EVALI" tehlikesi: Meğer içindeki o maddeler beyni böyle etkiliyormuş...

ÇOK ZARARLILAR

Doç. Dr. Bekir, farklı aromaları, farklı koku çeşitleri ve dikkat çeken tasarımlarıyla pazarda yerini alan e-sigaraların, ilk çıktığı yıllarda 'sigarayı bırakma aracı' olarak tanıtıldığını belirterek, şöyle dedi: "Bu da pek çok kişinin e-sigaraları normal sigaraya göre daha zararsız görmesine neden oldu. Ancak bilimsel çalışmalar, e-sigara içerisinde yer alan nikotin, propilen glikol, gliserol, aroma maddeleri, ağır metaller ve aldehitlerin oldukça ciddi toksisite potansiyeli olduğunu göstermektedir. Özellikle genç yaşta başlayan kullanım, hem fiziksel hem de psikolojik açıdan uzun vadeli sağlık sorunlarına yol açabilmektedir."