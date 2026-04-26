Sofraların yeni yıldızı olacak! Hem sağlıklı hem lezzetli

Son yıllarda sağlıklı beslenmeye yönelenlerin tercihleri hızla değişiyor. Doğal ve katkısız ürünlere olan ilginin artmasıyla birlikte, geçmişten günümüze uzanan atalık tohumlar yeniden değer kazanıyor. Bu dönüşümün en dikkat çeken örneklerinden biri ise karakılçık buğdayı. Hem besin değeriyle hem de kendine has aromasıyla öne çıkan bu özel buğday türü, sofraların yeni vazgeçilmezi olmaya aday.

İDİL AÇIKALIN Giriş Tarihi: 26.04.2026 09:19 Güncelleme Tarihi: 26.04.2026 09:22

Dünyanın giderek kalabalıklaşması, teknolojinin ve bilimin de gelişmesi ile insanoğlunun temel besini olan buğdayın genetiği değiştirilmeye başlandı. Bunun amacı buğdaydan alınan verimi artırmak ve buğdayı hava ve su gibi koşullardan daha az etkilenir hale getirmekti. Yani amaç yüksek verimli bir ürün ortaya çıkarmaktı. Çok miktarda ürünü, ucuza mal etmekti. Bu uğurda buğdayın doğal yapısı bozuldu ve niteliğinden, lezzetinden, faydalarından, besleyiciliğinden çok fazla ödün verilmiş oldu. Karakılçık buğdayı, tamamen Anadolu'dan çıkmış bir tür buğdaydır. Yüzyıllar öncesinde bile topraklarımızda ekilip biçilmiştir.

GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMEMİŞ

Karakılçık buğdayının dış kabuğu yeni nesil GDO'lu buğdaylara göre daha serttir, bu kabuk yeni nesil buğday öğütme makinalarında öğütülememektedir. Karakılçık buğdayı öğütmek için yalnızca eski usul su değirmenleri ya da taş değirmen kullanılır. Genetiği değiştirilmemiş, 14 kromozomlu DNA'ya sahip karakılçık buğdayı ve bu buğdaydan hazırlanan karakılçık tam buğday unu kıymeti bilinmesi gereken, çoğaltılması gereken, elinden gelen herkesin ekip biçmesi ve gelecek nesillere de aktarması gereken ürünlerdir. Yeni nesil GDO'lu buğdaylar insan sağlığını tehdit etmektedir. Bu buğdaylar çoğu kişi için alerjendir, çok ciddi sağlık sorunları ile ilişkili oldukları bilinmektedir. Evrimleşen canlılarda olduğu gibi tohumlar da zamanla evrim geçirmiştir ve şartlara uyum sağlayabilenler günümüze ulaşmıştır. Karakılçık buğdayı da bu şartlara uyum sağlayabilen, sindirim sisteminin tanıdığı atalık bir buğday cinsidir. Besin değeri çok yüksek olan bu buğday cinsi hem potasyum hem de fosfor açısından çok zengindir. A, E, K, C vitaminleri, demir, lif ve protein oranı da oldukça yüksektir.