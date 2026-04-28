Ani bastıran tatlı isteğine pratik ve sağlıklı bir çözüm arayanlar için mutfakta harikalar yaratmanın tam zamanı. Sadece birkaç malzemeyle, üstelik 10 dakikada hazırlayabileceğiniz bu tek lokmalık lezzet topları hem hafif hem de oldukça doyurucu.

İDİL AÇIKALIN
Giriş Tarihi: 28.04.2026 08:04
Tatlı krizine 10 dakikada çözüm oluyor! Tek lokmalık nefis tarifler

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün sizin için kolları sıvadım ve size tek lokmada tatlı ihtiyacınızı karşılayabileceğiniz şahane reçeteler geliştirdim. Tek lokmada sıkıştırılmış bu sağlıklı lezzet toplarını sizler de hazırlayabilir, her daim buzdolabınızda acil durumlar için saklayabilirsiniz. Ani gelen kahve misafirleri için de birebir. Zaten hazırlaması 10 dakika bile almıyor. Elmalı topları hazırlarken rendelediğiniz elmaların suyunu sıkmayı sakın unutmayın. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.


ELMALI TOPLAR

MALZEMELER
2 paket bebe bisküvisi
Yarım su bardağı ceviz içi
Yarım su bardağı fındık içi
1 çay bardağı tereyağı
Tarçın
4 kırmızı elma
YAPILIŞI: Tüm malzemeyi bir araya getirip yoğuruyoruz. 15 dakika buzdolabında bekletip kıvam almasını sağlıyor. Top top şekil verip servis ediyoruz.

KAKAOLU TOPLAR

MALZEMELER

8 adet hurma
2 yemek kaşığı pekmez
2 yemek kaşığı kakao
1 su bardağı yulaf ezmesi
Yarım çay bardağı süt
Tarçın
YAPILIŞI: Tüm malzemeyi blender'da çekiyoruz. Buzdolabında soğuttuktan sonra top şekli vererek servis ediyoruz.

KURU KAYISILI TAHİNLİ TOPLAR

MALZEMELER
10 kuru kayısı
1 yemek kaşığı tahin
1 yemek kaşığı pekmez
1 su bardağı yulaf ezmesi
Yarım çay bardağı süt
YAPILIŞI: Tüm malzemeyi blenderda çekiyoruz. Buzdolabında soğuttuktan sonra top şekli vererek servis ediyoruz.

