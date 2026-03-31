DONDURMA İŞLEMİ YÜZDE 100'E YAKIN BAŞARI ORANINA SAHİP

"Peki nasıl yapılıyor, bu dondurma işlemi?" diye sorduğumda bakın Prof. Dr Atasoy neler anlattı: "Kriyoablasyon (Dondurma Tedavisi) yöntemi 2 cm'nin altında olan erken evre meme kanserinde, lokal anestezi altında uygulanıyor. Girişimsel radyoloji uzmanları tarafından ultrason eşliğinde gerçekleştirilen bu işlemde, ince bir iğne ile tümörün tam merkezine girilerek, kitle yaklaşık eksi 40 derecenin altında soğutularak donduruluyor. Bu sayede tümör hücreleri canlılığını yitirirken, çevredeki sağlıklı doku korunuyor. Bilimsel kanıtlar, küçük tümörlerde bu yöntemin yüzde 92 ile yüzde 100 arasında başarı oranına sahip olduğunu gösteriyor."

Türk doktorlar öncü rol oynuyor! Eksi 40 derecede kanser tedavisi

ERKEN EVRE MEME KANSERİ TEDAVİSİNDE DEVRİM

TGRD Üyesi ve özel bir üniversitenin Radyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Mahir Atasoy da tıpta meme sağlığında devrim niteliğinde bir değişime öncülük ettiklerini söyleyerek, "Meme kanseri tanısı alan hastalar için en büyük endişe kaynağı olan cerrahi müdahale ve estetik kayıplar, modern tıp sayesinde geride kalıyor. Artık meme kanserinde ve iyi huylu kitlelerde ameliyat tek seçenek değil. Gelişen teknoloji sayesinde, iğne deliğinden girilerek yapılan 'dondurma' ve 'yakma' yöntemleri, cerrahiye güçlü bir alternatif olarak dünya tıp literatüründe yerini aldı" dedi.