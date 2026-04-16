Un yerine bunu kullanın! Diyeti bozmayan nefis tarifler

Herkese merhabalar. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün sağlık dostu, 5 çayına yakışacak tarifler var. Zayıflama programımda zaman zaman karabuğday ile beslendiğim öğünlerim oldu. Bazen karabuğday unu ile ekmek yaptım, kızartıp kahvaltımda yedim. Bazen de karabuğdayı salata olarak tükettim. Aslında karabuğday, hepimizin hayatına son senelerde girdi. Karabuğday; diyabet, yüksek tansiyon, kolesterol, obezite ve çölyak gibi çeşitli sağlık sorunlarına karşı kullanılması önerilen sağlıklı besinlerden biri. Şimdi tariflerimi sizlerle paylaşıyorum; bakın İdilika karabuğdaydan neler yapıyor... Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...