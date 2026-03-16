Uykudan yanma hissiyle uyanıyorsanız dikkat! Sindirim sistemi hastalıklarının ilk işareti olabilir

'GASTRİT VE ÜLSER HABERCİSİ OLABİLİR'

Gece mide yanmasının gastrit veya ülser hastalıklarının habercisi olabileceğine dikkat çeken Doç. Dr. Ekmen, "Özellikle açken ortaya çıkan mide ağrısı, gece uykudan uyandıran yanma hissi ve yemek yedikten sonra azalan ağrı ülser açısından düşündürücü olabilir. Bu durumların önemli bir kısmında Helicobacter pylori adlı bakteri rol oynar. Bu yüzden uzun süren şikâyetlerde tetkik yapılması önemlidir" diye konuştu.

Uzun süredir devam eden gece mide yanmasının bazı başka ciddi hastalıkların da belirtisi olabileceğini dile getiren Doç. Dr. Ekmen, "Uzun süreli ve tedavi edilmemiş reflü bazı komplikasyonlara yol açabilir. Yemek borusunda iltihap gelişmesi, eroziv özofajit ve Barrett özofagusu gibi durumlar görülebilir. Barrett özofagusu nadir de olsa yemek borusu kanseri açısından risk oluşturabileceği için uzun süreli şikâyetleri olan hastaların değerlendirilmesi gerekir" dedi.