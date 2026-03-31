Uyurgezer birini asla böyle uyandırmayın! Uzmanlardan kritik uyarı

Gece yarısı aniden yataktan kalkıp ev içinde dolaşan birini görmek, aileler için oldukça endişe verici bir durum olabiliyor. Tıpta somnambulizm olarak bilinen uyurgezerlik, kişinin aslında uyanık olmadığı, beynin derin uyku evresinde gerçekleşen bir uyku bozukluğu olarak tanımlanıyor. Uzmanlar, bu sırada uyurgezer bir kişiyi ani şekilde uyandırmanın ciddi panik ve yönelim bozukluğuna yol açabileceği konusunda uyarıyor. Bu nedenle doğru müdahale yöntemlerinin bilinmesi, hem kişinin hem de çevresindekilerin güvenliği açısından büyük önem taşıyor.

Giriş Tarihi: 31.03.2026 10:30

Gece yarısı aniden yataktan kalkıp ev içinde şuursuzca dolaşan birini görmek, pek çok aile için büyük bir endişe ve korku kaynağı olmaya devam ediyor. Tıp dünyasında somnambulizm olarak bilinen uyurgezerlik, sanılanın aksine bir uyanıklık hali değil, beynin en derin uyku evresinde gerçekleşen gizemli bir süreçtir. Uzm. Dr. Gözde Nezir Eyican, hem çocuklarda hem de erişkinlerde görülebilen bu uyku bozukluğunun anatomisini ve doğru müdahale yollarını paylaştı.

UYURGEZERLİK DERİN UYKUDA ORTAYA ÇIKIYOR Uzm. Dr. Eyican, "Uyurgezerlik non-REM uyku evresinde ortaya çıkıyor. Uyurgezerlik sırasında kişi bilinçsiz şekilde yataktan kalkabilir, ev içinde dolaşabilir ve çeşitli davranışlar sergileyebilir. Gözleri açık görünür ve dışarıdan bakıldığında uyanık gibi algılanabilir ancak aslında kişi o sırada derin uykudadır. Uyurgezerlik çocukluk çağında daha sık görülüyor. Çocukluk çağında görülen uyurgezerlik çoğu zaman ergenlik dönemine doğru kendiliğinden düzelir. Ancak bazı kişilerde erişkin yaşlarda da devam edebilir" diye konuştu.