Haberler Laykla Haberleri Neler Oluyor? Haberleri Uzmanlar uyardı, hükümet düğmeye bastı! İsveç'teki okullarda telefon tamamen yasak: "Ekranlar dikkatimizi dağıtıyor..."

Uzmanlar uyardı, hükümet düğmeye bastı! İsveç'teki okullarda telefon tamamen yasak: "Ekranlar dikkatimizi dağıtıyor..."

Dünyanın en gelişmiş teknoloji ve eğitim sistemlerinden birine sahip olan İsveç, herkesi şaşırtan bir kararla "eski usul" eğitime geri dönme kararı aldı! Tablet ve bilgisayarların eğitim seviyesini düşürdüğünü fark eden hükümet, okullarda yeniden kitap, kağıt ve kalem dönemini başlattı.

Giriş Tarihi: 17.04.2026 10:29
Uzmanlar uyardı, hükümet düğmeye bastı! İsveç’teki okullarda telefon tamamen yasak: Ekranlar dikkatimizi dağıtıyor...

İsveç, eğitim seviyesindeki düşüşü durdurmak amacıyla kitap, kâğıt ve kaleme geri dönme kararı aldı.

Tablet ve bilgisayar kullanımını azaltmayı hedefleyen "ekrandan cilde" politikasıyla okul öncesi eğitimde dijital zorunluluk kaldırıldı.

Ayrıca iki yaşından küçük çocuklara tablet verilmesi yasaklandı.

Ders kitabı alımı için 200 milyon dolarlık bütçe ayıran hükümet, okullarda cep telefonlarını da tamamen yasakladı.

Nörobilimciler, ekranların dikkat dağınıklığına neden olduğu uyarısında bulunarak kararı destekledi.

Öte yandan, bazı uzmanlar, bu kararın öğrencileri geleceğin dijital dünyasına hazırlıksız bırakabileceği uyarısında bulundu.

